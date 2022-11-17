Камила Валиева появилась на публике впервые после требования WADA лишить ее трех медалей

16 ноября в киноцентре “Октябрь” прошла премьера картины “Наша зима” якутского режиссера Степана Бурнашёва. Главные роли в фильме исполнили Ирина Михайлова (“Республика Z”, “Нуучча”) и Илья Яковлев (“Иччи”). В эпизодической роли снялась Ксения Собчак.

Гостями премьеры стали Юлия Хлынина, Юрий Быков, Данила Белых, Эдик Якут, Аксинья Гог, Мария Лобанова, Илья Бачурин, Дарья Повереннова и другие. Также на показе отметилась фигуристка Камила Валиева. Для одиночницы это первое появление на публичном мероприятии после громкого заявления WADA (Всемирной антидопинговой комиссии) с требованием отстранить девушку от любых соревнований на четыре года и лишить выигранных медалей с момента взятия той самой пробы на допинг 25 декабря 2021 года. Это чемпионат России (золото), Европейское первенство в Таллине (золото) и командный турнир на Олимпиаде (золото у Камилы и еще пятерки наших фигуристов).

Пока что финальное решение не вынесено и фигуристка вместе со своей защитой будут добиваться апелляции. Перед фотографами Камила старалась выглядеть веселой и непринужденной.

Маша Лобанова и Камила Валиева Юлия Хлынина

“Наша зима” – драматическая история семейных отношений мужчины и женщины, которые подошли к концу, снятая “в самом холодном городе мира”. После десяти лет брака муж и жена решают развестись. Раздел имущества и сам процесс развода у них проходит без скандалов. Они оба понимают, что развод — единственный выход из растянувшегося неудачного брака, где каждый из них считает, что не в полной мере реализовал свои возможности и тяжелое решение даст толчок к новой жизни и забытым мечтам. Но только после развода они понимают, что все это была лишь иллюзия и на самом деле проблема была не в браке.

В российский прокат картина выходит 24 ноября.

Илья Бачурин Егор Москвитин Светлана Таайко и Степана Бурнашёв Ксения Суркова Юрий Быков Эдик Якут Данила Белых