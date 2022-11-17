 

Влад Лисовец, Жасмин и Сергей Зверев посетили показ Игоря Чапурина в Москве

17.11.2022, 17:50, Разное
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Накануне, 16 ноября, в Москве началась Неделя моды Seasons Fashion Week. Открывал программу модных показов бренд Chapurin. Гостями презентации новой коллекции дизайнера Игоря Чапурина стали Влад Лисовец, Жасмин, Сергей Зверев, Илья Бачурин, Саша Попова и другие поклонники российской моды – все потому, что вход на показы свободный.

Чапурин представил публике коллекцию будущего осенне-зимнего сезона именного бренда CHAPURIN. В новой линейке дизайнер сделал ставку на базовый гардероб в спокойных тонах. В центре внимания — пиджаки и пальто, классическая палитра из черного, бежевого и экрю разбавлена несколькими яркими оттенками, а поток повседневных вещей разбавляют вечерние нарядные платья как лаконичных, так и архитектурных силуэтов.

Сергей Зверев и ЖасминИлья БачуринЖасминСветлана СтепанковскаяСаша ПоповаВлад ЛисовецИгорь Чапурин


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