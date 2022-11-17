С пополнением! Узревший пузо жены Маликов рванул прочь без оглядки

Семья 52-летнего

артиста и музыканта Дмитрия Маликова считается одной из самых крепких в российском

шоубизе. Он уже больше 30 лет состоит в отношениях с супругой Еленой, вместе с

которой растит троих детей.

Дочери Дмитрия Стефании

уже 22 года. Она окончила МГИМО, а сейчас увлекается дизайном одежды. Семья

поддерживает начинание девушки и помогает ей во время примерок. Так, в микроблоге

музыканта появилось видео, где он надел на себя пиджак из новой коллекции. Совсем

неважно, что вещи женские, а живот артиста рвет одежду по шву: Маликов накинул на себя пиджак и рванул прочь

без оглядки летящей походкой. Поздравляем Дмитрия Маликова с пополнением в гардеробе!

Помогает в

примерках и мама юного дизайнера — Елена Маликова. Правда, поклонники

насторожились внешним видом супруги Дмитрия: говорят, что женщина сильно поправилась.

Судя по всему, узревший пузо жены Дмитрий Маликов не беспокоится о таких

мелочах. В семейной жизни лишний вес — это не главное.

Одежда Стефании подходит для носки на каждый день. Она выдержана в классических базовых

цветах, поэтому в ней можно ходить и на работу, и на прогулку. Кроме этого, в

коллекции дочери Дмитрия Маликова можно найти и верхнюю одежду. Телеканал “360” напоминает, что в зимних пальто утеплитель должен хотя бы наполовину состоять из шерсти.