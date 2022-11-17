Госдума признала недействительными заявления депутатов об осуждении спецоперации, написанные под угрозой незаселения в отель

Спикер Госдумы Вячеслав Володин постановил, что все заявления об осуждении спецоперации ВС РФ на Украине и непризнании присоединения новых территорий, написанные депутатами парламента в 2022 году, считаются недействительными, если они были написаны под давлением сотрудников отелей, ресторанов или баров.

Народные избранники не будут нести уголовной ответственности о дискредитации Вооружённых сил России, если им угрожали отказать в заселении в отель или в обслуживании в заведении общепита на территории стран ЕС и США. Написанные под давлением заявления не имеют юридической силы, заявили члены законодательной комиссии Госдумы.

Также депутатам, которых принудили к написанию подобных антироссийских бумаг, будет выплачена компенсация морального ущерба и предоставлен внеочередной отдых сроком до 2 недель. Володин пояснил, что депутат, как и разведчик, во враждебном окружении должен мимикрировать, а не идти на таран, создавая себе лишние проблемы и неудобства.

– Да, у нас многие такие заявления написали. Мол, не признаю, осуждаю, и в таком духе. Но разве мог такое написать патриот России, которому самим народом вверено представлять его интересы в Государственной Думе? – говорит Володин. – Конечно, тут речь идёт, скорее, о тактической уловке, о военной хитрости, своего рода. А западники могут этими бумажками подтереться – тем более, что туалетной бумаги им ещё долго не видать.

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