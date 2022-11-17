Тигровые креветки и куриная грудка: продукты, содержащие L-карнитин, полезный для здоровья человека

L-карнитин – вещество, которое оказывает благотворное влияние на работу организма. Компонент помогает поддерживать здоровье мышечной ткани. И ускоряет процесс избавления от лишнего веса. Это вещество особенно полезно тем, кто активно занимается спортом и людям, которые стремятся похудеть. Какие продукты отличаются высоким содержанием L-карнитина?

Как вещество действует на организм

L-карнитин состоит из аминокислот. Он играет существенную роль в поддержании энергетического баланса, поскольку помогает телу расходовать накопленные жиры.

L-карнитин также вырабатывается организмом. Вещество было обнаружено учеными около ста лет назад. И сейчас входит в состав различных пищевых добавок. L-карнитин используется в качестве стимулятора обменных процессов. И особенно популярен среди тех, кто стремится похудеть.

Человеческий организм вырабатывает L-карнитин самостоятельно, однако лучше восполнять запасы вещества при помощи еды. L-карнитин содержится в мясных и молочных продуктах. Существуют и растительные источники вещества. Его дефицит приводит к различным нарушениям метаболизма, повышенной утомляемости, слабости мускулатуры, депрессивному состоянию, набору лишних килограммов. Напротив, достаточное поступление L-карнитина в организм ускоряет окисление жирных кислот, способствует укреплению мышц, ускоряет их восстановление после повреждений. В настоящее время точная ежедневная норма вещества не установлена. Однако тем, кто принимает ацетил-L-карнитин в форме пищевой добавки, специалисты рекомендуют употреблять его в количестве 500-1000 мг. Препарат не следует принимать без предварительной консультации с врачом. Вещество можно получать из натуральных источников. Какие продукты отличаются высоким содержанием L-карнитина?

Баранина

Эта разновидность мяса содержит большое количество L-карнитина – 217 мг на 85 грамм продукта.

Кроме того, баранина богата протеинами и витамином В12. Поэтому такое мясо иногда стоит включать в рацион.

Говядина

В 100 граммах продукта содержится от 56 до 162 миллиграмм L-карнитина.

Наибольшей концентрацией вещества отличаются стейки средней степени прожарки.

Свинина

85-граммовый кусочек мяса содержит 24 миллиграмма L-карнитина. Свинина также является источником протеинов.

Иногда ее следует включать в рацион.

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Тигровые креветки

Это лучший источник L-карнитина среди морепродуктов.

В килограмме тигровых креветок содержится 73 миллиграмма вещества. Но L-карнитин также присутствует в составе рыбы и моллюсков. Морепродукты богаты ценными минералами, белками.

Куриная грудка

Съедая 100 грамм такого мяса, человек получает от 3 до 5 миллиграмм L-карнитина. Куриная грудка также богата протеинами, которые питают мускулы.

Авокадо

Плод среднего размера содержит 2 миллиграмма L-карнитина. Этот растительный источник вещества также отличается высокой концентрацией полезных жиров и клетчатки.

И обеспечивает долгое ощущение сытости.

Цельнозерновой хлеб

Два ломтика продукта содержат 0,2 мг L-карнитина.

Специалисты советуют употреблять цельнозерновой хлеб со сливочным сыром и авокадо в качестве питательного, полезного завтрака, который поддерживает оптимальный уровень глюкозы в крови.

Помидоры

Томаты стимулируют выработку L-карнитина организмом. И ускоряют процесс сжигания жиров.

L-карнитин – ценное вещество, которое помогает поддерживать здоровье и красивую фигуру. Лучше получать его из натуральных источников – вкусных и полезных продуктов.