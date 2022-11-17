“Дети – смысл нашей жизни, но мне жить с королевой непросто”: Дмитрий Тарасов рассказал, как справляется с ревностью в адрес супруги

Футболист Дмитрий Тарасов женат в третий раз. Он не единожды признавался в том, что Анастасия Костенко смогла дать ему истинное счастье. Она родила ему двух дочек, а в прошлом году на свет появился и долгожданный сын. Но в жизни пары есть и подводные камни. Дело в том, что звезда спорта сильно ревнует свою супругу, отмечая, что жить с “королевой” ему вовсе не просто.

Ох, как нелегко жить с королевой!

В интервью проекту “Толстая LIVE” Тарасов сделал признание, касающееся сложности совместной жизни с Анастасией Костенко. Эта сложность – в невероятной красоте и женственности жены футболиста. Анастасия имеет титул “Вторая вице-мисс России”, она привлекает большое внимание представителей мужского пола. И Дмитрий, видя в ней королеву, просто не в силах не ревновать ее.

С этой женщиной спортсмен стал многодетным отцом, и он благодарит ее за большую семью, в которой он невероятно счастлив. Тарасов говорит, что дети являются смыслом его жизни, семьи без детей он не представляет. И он, и Настя выросли в больших семьях. Его ребятишки дают футболисту дополнительную энергию, помогающую забыть об усталости.

Как отметила ведущая, помимо прочего, Костенко является прекрасной хозяйкой. Она все умеет, с детства приучена к труду, знает счет деньгам. Да еще и имеет корону. Наталья Толстая поинтересовалась у Дмитрия, как только они с супругой, не царапают потолок своими коронами. На что он отшутился: “На этот случай у нас дома имеется свисток”.

О прошлых отношениях Тарасова

Ранее в одном из интервью спортсмен назвал главную причину развода с Ольгой Бузовой. Та не захотела подарить ему наследников. И ее отказ стал большим ударом для Дмитрия, поскольку он всегда хотел иметь много детей.

Нужно отметить, что у футболиста есть и еще один ребенок, рожденный в первом браке с Оксаной Пономаренко. Это дочь по имени Ангелина. Лишь с недавнего времени она стала проходить в гости к отцу. Раньше ей видеться с ним запрещала мать, у которой был с Тарасовым затяжной конфликт, связанный с невыплатой алиментов.