 

Der Spiegel – сеть Walmart заплатит $3 млрд компенсаций из-за опиоидного кризиса в США

17.11.2022, 16:35, Разное
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Американская торговая сеть Walmart выплатит $3,1 миллиардов компенсаций, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, эксперты обвиняют торговые сети и аптеки в излишне активной рекламе обезболивающих, содержащих опиоиды. По мнению экспертов, именно излишек таких средств привёл к опиоидному кризису в США.


AP

На фоне опиоидного кризиса в США американская сеть розничной торговли Walmart выплатит компенсации в размере $3,1 млрд, пишет Der Spiegel. В Walmart сообщили, что таким образом будут закрыты судебные иски со стороны ряда штатов, муниципалитетов и общин. Представители компании отметили, что денежные компенсации помогут в борьбе против опиоидного кризиса.

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что аптеки Walmart сыграли явную роль в нарастании опиоидного кризиса. Der Spiegel напоминает, что две недели назад американские сети аптек CVS и Walgreens уже выплатили $10 миллиардов компенсаций.

За последние 20 лет в США более полумиллиона человек скончалось из-за последствий передоза опиоидов, пишет Der Spiegel. Многие эксперты считают, что причина кризиса заключается в излишне частом выписывании обезболивающих средств, содержащих опиоиды: до середины 90-х годов они использовались только при лечении тяжелобольных. Аптеки и сети розничной торговли обвиняются в активной рекламе таких средств и игнорировании кризиса.

Как отмечает Der Spiegel, опиоидный кризис в США привёл к волне жалоб против компаний фармацевтической отрасли. Многие фармацевтические компании уже выразили готовность выплатить крупные компенсации.


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