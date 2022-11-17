 

Наталья Водянова впервые вышла в свет после публикации интервью о найденной сестре

17.11.2022, 16:25, Разное
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16 ноября в испанском городе Ла-Корунье прошло открытие выставки легендарного фэшн-фотографа Стивена Мейзела. Мероприятие посетили топ-модели с мировым именем, которые и сами не раз попадали в объектив мэтра — Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Амбер Валетта, Карли Клосс, Кристи Тарлингтон и Карен Элсон, а также русская красавица Наталья Водянова, которая совсем недавно нашла свою потерянную сестру Дженну.

Наталья Водянова, Марта Ортега, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Карли Клосс

На выставке Водянова блистала в черном платье с открытыми плечами и массивном золотом колье. Отметим, что слухи об очередной беременности супермодели пока не подтвердились — и, судя по плоскому животу, они вряд ли окажутся правдой.

О том, что Наталья Водянова воссоединилась с родственницей, стало на этой неделе. Эксклюзивные фотографии сестер и рассказ об их судьбе появились на страницах декабрьского выпуска журнала Vogue, обложку которого украсила Дженнифер Лопес. Автором фотосессии стала Энни Лейбовиц, а беседовал с сестрами известный журналист Хэмиш Боулз. 

Первую часть интервью читайте здесь, а остальные фрагменты эксклюзива мы перевели накануне – переходите сюда.

Амбер Валетта, Ирина Шейк, Наталья Водянова, Марта Ортега, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Карли Клосс и Карен Элсон


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