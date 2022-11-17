 

“Все из-за той истории”: Брендан Фрейзер отказался приходить на “Золотой глобус” из-за харассмента

17.11.2022, 16:25, Разное
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В этом году звезда франшизы “Мумия” Брендан Фрейзер снялся в фильме режиссера Даррена Аранофски “Кит”, которому прочат “Золотой глобус” во многих номинациях. Впрочем, 53-летний исполнитель главной роли не собирается посещать церемонию награждения ни при каких обстоятельствах — об этом он рассказал в новом номере журнала GQ. Кстати, всю съемку вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале. 

Дело в том, что в 2003 году Фрейзер подвергся сексуальным домогательствам со стороны президента ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA), вручающей “Глобусы”, Филипп Берк. По словам актера, из-за этого инцидента он на годы отказался от съемок в кино. Впервые об этом случае он заговорил лишь в 2018-м. Примечательно, что после этого никаких дисциплинарных мер со стороны компании к Берку принято не было, а уволили его лишь в 2021-м году, причем из-за расистских высказываний.

У меня больше неприятных воспоминаний, связанных с HFPA, чем уважения к ним. Нет, участвовать я не буду. Все из-за той истории. Моя мать не воспитывала лицемера. Вы можете меня назвать кем угодно, но не этим словом, – сказал он в диалоге с журналистом GQ.

Номинантов на премию “Золотой глобус” объявят 11 декабря. Юбилейная 80-я церемония состоится в ночь с 10 на 11 января 2023 года. 

Отметим, что Брендан Фрейзер — не первый голливудский актер-мужчина, заявивший о харрасменте. Например, в сентябре этого года откровенно высказался о пережитом опыте сексуального насилия обладатель “Оскара” Мэттью Макконахи. 


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