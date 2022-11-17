 

“Может коснуться любого”: спустя семь лет близкий друг обнародовал настоящую причину смерти Фриске

17.11.2022, 16:11, Разное
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“Я считаю, что в каждое время, в каждой стране должен произойти подобный случай, чтобы люди задумались чуть-чуть, – говорит Влад. – Все настолько ее боготворили при жизни! Зависти много было в ее сторону. И людям показали, что жизнь все-таки одинаковая для всех. Нам показали свыше, что нужно жить сегодня, здесь, сейчас, не думать о будущем и получать удовольствие. А болезнь может коснуться может любого человека”.

Он уверен, что уход Жанны был предначертан свыше. “Нам показали, что это может коснуться любого. Одно дело, когда исчезает со света человек, за спиной у которого плохой багаж. А другое дело, когда уходит человек, который так много помогал других. И это сразу трогает, об этом начинают говорить. Я не хочу сравнивать, но вспомните уход принцессы Дианы. Она и Жанна – это те женщины, о которых говорили только хорошее. И их уход заставил нас задуматься” – подчеркнул Лисовец.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения за 2020 год, от рака в мире умерли около десяти миллионов человек.Каждый год рак обнаруживают у примерно 500 тысяч россиян. Женщины в нашей стране чаще всего умирают и страдают от рака молочных желез – каждый год их число пополняется на 2,4 миллиона.


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