Мнение: Баннер с Россией на G20, новый мост в Китай и доставка в Магнит по Севморпути

1. В комментариях подтвердили, что делегацию России на саммите «Большой двадцатки» (G20) и вправду встречали баннером, на котором были изображены наши воссоединённые территории в Новороссии. Вот ссылка на новость (ссылка).



Полагаю, организаторы саммита в Индонезии если и не одобряют расширение территории России, то как минимум радуются, что их друг, — Россия, — успешно сопротивляется агрессии США. Кстати, Индонезия занимает 4-е место по населению в мире и 7-е место по экономике. Она значительно важнее, например, практически любой европейской страны.

2. Наши торговые связи с Китаем становятся теснее (ссылка):



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о запуске движения по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур на участке межгосударственной границы в районе населенных пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области и Тунцзян провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики. В рамках запуска движения первый железнодорожный состав совершил переход из России в Китай. <…>

Мостовая часть железнодорожного перехода “Нижнеленинское – Тунцзян” имеет протяженность 2,2 км. Мост рассчитан на поочередный пропуск поездов по колее двух стандартов шириной 1520 мм (Россия) и 1435 мм (Китай). Максимальная пропускная способность мостового перехода составит до 20 млн тонн грузов в год.

“Запуск движения по мосту открывает новый транспортный коридор между Россией и Китаем, который снимает целый ряд существующих инфраструктурных ограничений. Расстояние транспортировки грузов в северные провинции Китая сократится более чем на 700 км по сравнению с существующими маршрутами”, – отметили в РФПИ.

Раскрытие потенциала российско-китайского сотрудничества невозможно без развития транспортно-логистической инфраструктуры. КНР – крупнейший торгово-экономический партнер России, товарооборот между двумя странами демонстрирует уверенный рост и уже превысил в текущем году отметку в $150 млрд, прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

3. Что мы не сможем перевезти из Китая / в Китай по железным дорогам (из-за их высокой нагруженности), то мы будем доставлять по Севморпути. Это касается не только нефти и газа (ссылка):

Шесть сорокафутовых контейнеров с товарами народного потребления были отправлены из Китая на российском арктическом контейнеровозе “Мончегорск” напрямую в порт Санкт-Петербурга, сообщила компания. Планируемое время в пути составит около 30 дней, партия поступит в Россию в конце ноября. После доставки в порт товары перевезут на складской хаб ритейлера в центральной части России.

Ожидается, что с учетом высокой загруженности порта Владивосток время доставки товаров из Китая через СМП будет на 10 дней меньше, чем при использовании мультимодальной логистики, а снижение затрат для ритейлера за счет запуска нового направления при текущих транспортных тарифах может достигнуть 15%, сообщил ритейлер.

В ходе эксперимента “Магнит” оценит экономический эффект от запуска логистического коридора и отработает операционные процессы. Если пилотный маршрут будет признан эффективным, компания начнет регулярные поставки через СМП с весны 2023 года и будет осуществлять их весной, летом и осенью.

Кроме того, поставки “Магнита” через СМП позволят увеличить загрузку порта Санкт-Петербурга, операции которого сократились на фоне отказа крупных морских перевозчиков осуществлять доставку в Россию, отмечается в сообщении.

Будем надеяться, что Севморпуть и вправду заработает для потребительских товаров. Тогда его значение будет видно всем, это будет хорошая реклама. Развитие данного маршрута требует значительных инвестиций, которые надо привлекать.

Возможно, на перевезённые по СМП товары даже следует наклеивать специальные знаки: «Перевезено по Северному морскому пути».