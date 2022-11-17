 

Мнение: Социопатия

17.11.2022, 15:45, Разное
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Тут, оказывается, весь вчерашний день некоторые особо любопытные люди с интересом ждали – начнется третья мировая ядерная война или нет. Буквально – ядерный Армагеддон имел все шансы состояться прямо вчера, в ничем не примечательное 16 ноября 2022 года… дату, правда, уже сопоставимую по драматизму с Карибским кризисом.

Причина – потому что по ходу варварского ракетного обстрела Украины какие-то ракеты залетели на территорию Польши и там взорвались, разрушив здание и убив двоих человек. А Польша – член НАТО. Ведомство тувинского фельдмаршала тут же заявило, что ракеты были не наши, а германский канцлер Шольц в сердцах прокомментировал падение «ничьих» ракет на Польшу примечательной фразой, что в произошедшем «в любом случае виновата Россия», ДАЖЕ если ракеты были не российские – ведь «именно Россия развязала войну и несет ответственность за все последствия».

Наши отечественные пропагандисты по этому поводу тут же подняли обиженный вой – мол, как же так, пристрастность! Почему это нас делают за всё виноватыми?? И т.д. Хотя лучше бы подумали о другом – о том, что в очередной раз ИЗ-ЗА НАС мир оказался на самом краю – из-за российских дешевых и бессмысленных амбиций.

В принципе, само их возмущение – а мы тут при чем?? – выглядит какой-то уже поистине слабоумной наглостью. Типа «мы спокойно занимались своим делом, никого не трогали – а тут вы к нам лезете с какими-то ракетами, упавшими на Польшу; да что у вас за манера появилась – чуть что, так сразу «Россия, Россия!» И при этом стыдливо не уточняется, что «занимались своим делом» означает – обстреливали мирные города соседнего государства, стараясь причинить максимальный ущерб их инфраструктуре и «вбомбить в каменный век».

Вообще это называется «социопатия», есть такое психическое расстройство. Это когда человек настолько аморальный эгоист, что в принципе не понимает, какая может быть ответственность за его действия. Социопат может ржавой пилой живому человеку голову отпилить – а потом искренне возмущаться тем, что его хватают и волокут в тюрьму. «За что?? Что я такого сделал?!»

В точности как в российском случае. Да, обстреливали ракетами чужие города, массовые взрывы, разрушения, смерти – «а что, нельзя, что ли? Почему вы к нам все время придираетесь?! Вы нас что, не любите??»

Блин, а за что же любить опасных психов? Тут нужен или извращенец, или святой – тех и других в мире в дефиците. Нормальные люди психов не любят, а вооруженных – тем более. И если даже на территорию Польши упала украинская ракета, которыми Украина пыталась ЗАЩИЩАТЬСЯ– то виноват в этом, естественно, тот, кто запустил сотни орудий убийства на Украину. Т.е. МЫ.

И хорошо ещё, что всё вроде бы – тьфу-тьфу-тьфу – обошлось. «Я буду жить еще один день, я несмертельно болен…» – уныло пел Наутилус словами Кормильцева. «Мама, мы все тяжело больны, мама, мы все сошли с ума» – пел примерно в то же время другой рок-лидер Виктор Цой. Кто ж знал, что оба пели о 2022-м годе.

Источник: Размышления вольного социолога


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