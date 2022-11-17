 

Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур подтвердила новые отношения – кто он

17.11.2022, 15:00, Разное
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Сердце 34-летней Румер Уиллис официально занято! Накануне она представила подписчикам нового бойфренда, музыканта и фронтмена группы Vista Kicks Дерека Ричарда Томаса, и сделала это в духе времени — опубликовав в социальных сетях совместные романтические фотографии. В кадре влюбленные нежно целуются на фоне заснеженного городского парка. Кстати, на другой снимок попал и общий домашний питомец пары. Свой новый пост Румер подписала несколькими милыми эмодзи в виде сердца, лобстера и божьей коровки.

Впервые Румер намекнула на роман с Дереком в мае этого года. Тогда она назвала возлюбленного одним из “самых талантливых певцов и авторов песен, которых она когда-либо слышала”, чем моментально вызвала слухи о новых отношениях. Впрочем, в течение полугода Румер никак не комментировала эти домыслы. 

34 года Румер Гленн Уиллис исполнилось 16 августа. С днем рождения ее публично поздравили мать Деми Мур, супруга отца Брюса Уиллиса Эмма Хеминг, а также младшие сестры — 31-летняя Скайт ЛаРу и 28-летняя Талула. Отметим, что Румер считается самой медийной и эпатажной из детей кинозвезд Уиллиса и Мур. Девушка развивает кинокарьеру и регулярно посещает светские мероприятия. 

Напомним, что этой весной семья Брюса Уиллиса сделала официальное совместное заявление, в котором участвовала и бывшая супруга актера Деми Мур. Брюс завершает актерскую карьеру из-за проблем с речью. Дочери подтвердили, что у их отца диагностирована афазия (частичное расстройство речевой деятельности). Одной из последних киноработ актера стал фильм “Опасный свидетель”.

Дерек Ричард Томас


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