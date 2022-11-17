Павел Табаков и Софья Лебедева, Анастасия Красовская и другие на премьере сериала “Черная весна”

На днях в баре “Ровесник” в Москве прошел закрытый показ первой серии драмы Сергея Тарамаева и Любови Львовой “Черная весна”. Сериал представили режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова, продюсер и шоураннер проекта Ирина Сосновая, продюсер Рубен Дишдишян, актеры Анастасия Красовская, Артем Кошман, Александр Яценко, Даниил Воробьев, Иван Мулин, Валентин Анциферов, Иван Лаврухин, Олег Чугунов.

Поддержать команду пришли звездные гости: Павел Табаков, Софья Лебедева, Кристина Кучеренко, Карина Александрова, Максим Сапрыкин, Антон Артемьев, певица Лина Ли и другие.

В сентябре премьера “Черной весны” состоялась на фестивале онлайн-кинотеатров “Новый сезон”. Первая серия уже доступна в онлайн-кинотеатре START, новые эпизоды будут выходить каждую неделю по средам.

Павел Табаков Анастасия Красовская

В центре сюжета – 17-летний Мел, который вместе с друзьями живет в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы, в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб “Чёрная весна”, существующий по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны. В сериале также снялись Николай Фоменко, Сергей Гилев, Александр Яценко, Анатолий Белый, Артем Ткаченко.

Этим показом завершился совместный проект бара “Ровесник” и START — Creative Camp, где можно было не только посмотреть новые подростковые сериалы из линейки START YOUNG, но и услышать о том, как они создаются, из первых уст — от сценаристов, шоураннеров, продюсеров и даже маркетинга. Премьера драматичной и драйвовой “Черной весны”, которую посетили главные молодые звезды российского кино, стала идеальным финалом насыщенной 3-месячной программы.

Софья Лебедева Егор Москвитин Артем Кошман и Тимофей Сушин Анастасия Красовская Александр Яценко с женой Глеб Калюжный Иван Лаврухин и Сергей Пашура