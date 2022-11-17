На западе Москвы построят ФОК с двумя бассейнами

В российской столице активно развивается спортивная сфера. Для жителей всех районов города сегодня строится профильная инфраструктура: от тренажерных площадок во дворах до физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами, от футбольных полей до многофункциональных ледовых дворцов. Новые объекты отличаются своей доступностью, комфортом и наличием современного оборудования.

Так, на западе столицы в скором времени появится очередной ФОК с двумя бассейнами. Здание строят на улице Изваринская, владение№ 2 в районе Внуково. Как отметилруководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, работы будут завершены в 2023 году.

По словам чиновника, спортивный объект готов на половину, там уже установлены монолитные конструкции. На данный момент строители занимаются кровельными и фасадными работами.

“Также завершено устройство стен и перегородок, финишируют отделочные работы в подвальных помещениях. В ближайшее время планируем приступить к монтажу большой чаши бассейна”, – отметил Рафик Загрутдинов.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе обустроят два бассейна. В перовом – размером 25 на 16 метров – будет предусмотрено восемь дорожек для тренировок. Во втором – 10 на 6 метров – смогут заниматься дети в возрасте от семи до десяти лет.

Кроме того, в здании появится тренажерный зал площадью 200 квадратных метров, буфет для посетителей, а также административные и технические помещения.

По словам главы профильного ведомства, ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе возросло количество спортивных объектов более чем в два раза. Строительство спортивных объектов, по его словам, позволило приобщить к здоровому образу жизни еще больше москвичей.

Ранее спортивный кластер появился на набережной канала имени Москвы. Специалисты провели озеленение общественного пространства и возвели амфитеатр для проведения районных и городских праздников. Как сообщили “Дни.ру”, на территории общественного пространства оборудовали зоны для пляжного футбола, волейбола, панна-футбола, настольного тенниса, воркаута и скейт-парка.