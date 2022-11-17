В Воронежской области погиб молодой водитель в ДТП

На территории Воронежской области в аварии погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом рассказали в местном управлении МВД.

Трагический случай произошел утром 16 ноября на дороге М-4 «Дон». В Каширском районе пожилой мужчина, который управлял отечественным автомобилем ВАЗ-21310, не уступил дорогу 23-летнему водителю LADA-111730, в результате чего произошла авария.

Молодой человек погиб на месте от полученных телесных повреждений. Шофера ВАЗа и его пассажиров доставили с травмами в клинику. Сотрудники правоохранительных органов Воронежской области проводят проверку по факту произошедшего дорожного инцидента.