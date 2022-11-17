 

“Мой организм посылает мне сигналы”: Настасья Самбурская рассказала о готовности стать матерью

17.11.2022, 14:10, Разное
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35-летняя актриса Настасья Самбурская ранее скептически относилась к материнству. Однако теперь она всерьез рассматривает возможность стать мамой. В интервью Надежде Стрелец звезда сериала «Универ» рассказала о том, при каких условиях готова родить ребенка.

Отношение к материнству

Артистка призналась, что ощущает определенные гормональные изменение. Все тело как будто «кричит» о готовности к родам, посылает сигналы. В то же время знаменитость не считает правильным рожать ребенка для себя. Ей бы хотелось, чтобы ее ребенок воспитывался в полной семьей, с мамой и с папой. Поэтому только если актриса встретит достойного мужчину, тогда познает радость материнства.

Знаменитость допускает мысль о том, что может и не повстречать свою вторую половинку. При таких обстоятельствах она откажется от идеи стать мамой. Актриса старается по-философски относиться к вопросу материнства и к сфере личной жизни.

Самбурская призналась, что не считает, что материнство — это какая-то великая миссия у женщин. По ее мнению, все в теле представительниц прекрасного пола устроено так, чтобы иметь возможность воспроизводить потомство. Артистка полагает, что после родов женщина не становится «волшебной».

В то же время актриса считает, что мать имеет на ребенка больше прав, нежели отец, поскольку ее вклад больше: она вынашивает малыша.

Внутренние трансформации

Самбурская призналась, что очень бы хотела создать крепкую семью. До сих пор ей не слишком везло с мужчинами: в основном попадались манипуляторы или те, которые имели пагубные пристрастия.

Актриса проделала большую работу над собой, чтобы в будущем не вступить опять в токсичные отношения. Она призналась, что будет избегать мужчин с нарциссическим расстройством. По ее мнению, рядом с таким избранником невозможно почувствовать себя счастливой и создать крепкую семью.


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