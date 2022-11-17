 

ERR – жители Нарвы продолжают приходить на место, где стоял советский танк-памятник

17.11.2022, 13:47, Разное
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С момента переноса нарвского танка прошло три месяца, но местные жители по-прежнему продолжают приходить на место, где был установлен советский памятник. Как передаёт ERR, они не собираются отказываться от традиции собираться по вечерам на территории, где много лет стоял танк, решением правительства перенесённый в военный музей.

С момента переноса нарвского танка прошло три месяца, но местные жители по-прежнему продолжают приходить на место, где был установлен советский танк-памятник.

Накануне вечером здесь собралось около 10 человек, которые принесли с собой цветы и зажгли свечи. Отказываться от традиции собираться по вечерам на территории, где много лет стоял танк, решением правительства перенесённый в военный музей в Виймси, они не собираются, выяснил наш нарвский корреспондент.

ЭММА, жительница Нарвы: У этого памятника, когда я замуж выходила, цветочки возлагали. Рождались внуки, наши дети тоже сюда приезжали всегда. Нашу память взяли и растоптали.

КОРРЕСПОНДЕНТ: А как долго вы собираетесь сюда приходить?

ЭММА: Пока есть память — так и будем ходить. Потом наши внуки, может, будут приходить. Если, конечно, наши власти здесь что-нибудь другое не поставят, всё равно мы будем приходить.

ДМИТРИЙ, житель Нарвы: Ну я тоже, память всё-таки. Наша гордость. Я с рождения, можно сказать, ехали на дачу, к окошку подбегал, смотрел в автобусе, где танк. Любимое место было всегда. Я думаю, будем приходить, зажжём огонёк, помолчим.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2022 года. 


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