Артем Быстров и Лена Тронина в мини-сериале “Замерзшие” – трейлер и дата премьеры

1 декабря 2022 года на Иви и Okko состоится премьера психологического триллера-детектива “Замерзшие” – это сериальный дебют кинорежиссера Адильхана Ержанова. Главные роли исполнили Артем Быстров и Лена Тронина. Производством проекта занималась Продюсерская компания “Среда”. Все 7 серий сразу будут доступны для просмотра.

По сюжету полиция находит обледенелый труп голой женщины на окраине северного городка – это жена старшего следователя Евгения (Артем Быстров). Впав в ярость и не заботясь о законности методов, герой начинает настоящую охоту за убийцей. Влюбленная в него напарница пытается подавить в герое жажду мести, но тот не принимает помощь. В итоге убийства в городке продолжаются, Евгения отстраняют от службы, его приемный сын-подросток отворачивается от него после смерти мамы, и единственным человеком, который сочувствует герою, оказывается работник морга Митя (Владимир Канухин), страдающий галлюцинациями. Ужасное происшествие, случившееся в прошлом, также ввергает Митю в пучину саморазрушения. Вместе герои исследуют темные стороны своих личностей, чтобы в итоге понять – к чему приводит выбор мести, а не жизни…

Также в сериале снялись Владимир Канухин, Даниил Воробьев, Максим Карушев, Кирилл Полухин, Лукерья Ильяшенко, Виктория Агалакова и многие другие.

Для меня “Замерзшие” – очень важный и яркий проект, в котором все сошлось – история, характеры, образы, ритм, – говорит режиссер Адильхан Ержанов. – В нем есть и мое личное, и зрительское начало. Это история не просто мести, это история разрушения личности и возрождения человека.

Мне очень хотелось поработать с Адильханом Ержановым, и признаться честно, это было наслаждение, – рассказала Лена Тронина. – Расслабленная атмосфера, при этом очень много креатива, придумок. Настоящее творчество. Благодарна своим партнерам за поддержку, за теплое время вместе. Моя героиня – борец за правду. Это и привлекает, и отталкивает, потому что у таких людей как правило все непросто”.

Продюсерами проекта стали Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Туманов, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов. Над сценарием работали Александр Матвеев и Макс Иванов, который также выступил креативным продюсером проекта.

Первую серию показали на фестивале “Пилот” летом 2022 года, и сериал “Замерзшие” сразу вошел в списки самых ожидаемых проектов у гостей фестиваля и журналистов.