 

В музее NASA выставили лагерную кружку Вернера фон Брауна

17.11.2022, 13:33, Разное
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Музей NASA в городе Галвестон пополнился уникальным экспонатом – аутентичной лагерной кружкой немецкого, а затем и американского конструктора Вернера фон Брауна.

Он использовал её во время своего четырёхлетнего заключения в лагере с научным уклоном Форт-Блисс (специальное нацистское конструкторское бюро №52 Управления лагерей США).

Алюминиевую кружку объёмом в 220 мл музею предоставил бывший надзиратель Чарльз Коллинз, который контролировал ход научной программы по освоению космоса и следил, чтобы фон Браун исправно интегрировал и вычислял. На ручке заключённый выцарапал гвоздём свою фамилию, а на дне – запрещённую в Российской Федерации свастику.

– Браун был капризным заключённым и вечно жаловался, что в Советском Союзе у него были бы условия лучше, – вспоминает сотрудник лагеря. – Он говорил, что мы, американцы, слишком много экономим, и в результате нашу космическую программу придётся доверить Стенли Кубрику.

Коллинз добавил, что в конечном итоге фон Брауну даже привезли «Хорьх» из гаража бывшей рейхсканцелярии, а также выделили виллу вместо барака, и только тогда его ракеты начали летать. Вопреки действовавшим правилам, немецкому спецалисту позволяли вести в лагере нацистский кружок, который он затем перенёс в NASA.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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