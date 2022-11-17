“Самый тяжелый случай”: Зеленского застукали в наркологической клинике

Первое лицо Незалежной постоянно кривляется, путает слова, записывает странные селфи и забавляется модельками самолетиков. О том, что политик употребляет запрещенные препараты, он и сам открыто признавался в одном из своих интервью. Более того, одиозный политик называл эту привычку нормальной…

Неадекватные комментарии, прямые эфиры и несвязная речь украинского лидера Владимира Зеленского сделали свое дело. Рано или поздно это должно было случиться, ведь диагноз ему ставили еще несколько месяцев назад. Напомним, нарколог-психиатр Василий Шуров призывал его немедленно лечь на реабилитацию.

На днях жители Подмосковья заметили Владимира Зеленского как раз в профильном лечебном заведении. Его лицо красовалось на вывеске наркологического диспансера в Красноярске, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.

“Работаем даже с самыми тяжелыми случаями”, – написано на вывеске.

Пользователи Сети оценили креатив создателей рекламы и отметили, что политик “пришел по адресу”. Россияне отметили, что политику самое место в подобном заведении, может быть тогда в мире наступит тишина и спокойствие.