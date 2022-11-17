Скандалы: Бедный и еще беднее

Регионы с низкими бюджетами готовятся к сокращению доходов

Бюджеты самых бедных регионов России в 2023 году сократятся еще больше. Некоторым придется входить в новый год и с существенно возросшим дефицитом. «Резать» будут инвестиционные и дорожные расходы. Политологи уверены, что выкручиваться в таких условиях — задача губернаторов. В ТОП-10 субъектов РФ с минимальным бюджетом традиционно входят Еврейская автономная область, Ненецкий АО, Республики Калмыкия, Алтай, Ингушетия, Адыгея, Северная Осетия, Карачаево-Черкесская Республика, Чукотский АО, Магаданская область.

Заметнее всего бюджетные параметры на 2023 год переписали Еврейская автономная область, Республики Адыгея и Северная Осетия.

Так, доходы ЕАО (без учета корректировок), как ожидается, сократятся с 15,8 млрд рублей до 14,6 млрд рублей, а вместо небольшого профицита запланирован кассовый разрыв на уровне 203 млн рублей. Доходная часть адыгейского бюджета сократится с 31,6 млрд до 29,8 миллиардов, дефицит прогнозируется на уровне 1,5 млрд против 925 млн в 2022 году. Параметры бюджета Северной Осетии выглядят так: доходная часть 38 млрд рублей (против 41,7 млрд в 2022 году), расходы 39,6 млрд, прогнозируемый дефицит увеличится с 1,059 до 1,6 млрд рублей.

У других регионов доходная часть на 2023 год хоть и немного больше изначальных параметров 2022 года, но с учетом корректировок, проводимых в этом году, субъекты все равно готовятся к сокращению поступлений. К примеру, Чукотский АО при прогнозируемых доходах 45,6 млрд рублей не досчитается в следующем году более 3 миллиардов.

Пока это лишь проекты бюджетов, которые сейчас рассматриваются и утверждаются региональными депутатами, но общий тренд уже понятен. Практически во всех субъектах со статусом «беднейших» сокращение доходной части объясняется «сокращением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета». Также прогнозируется, что просядет в 2023 году и один из ключевых налогов — налог на прибыль.

Курс федералов на сокращение дотаций, субсидий и субвенций неприятным сюрпризом для региональных чиновников не станет. Минфин уже заявлял, что в ближайшие три года намерен урезать финансирование субъектов на 1,6 трлн рублей. И как ранее «НИ» объясняла экономист Наталья Зубаревич, это значит, что в первую очередь частично будут резаться инвестиционные и дорожные расходы.

«Они же {правительство РФ, — прим. ред.} понимают, что региональные бюджеты будут в дефиците в эти годы. Значит, как обычно, меньше дорог, модернизации транспортной системы, меньше денег на научно-технические разработки, на транспортное строительство — субъекты РФ будут меньше и медленнее ремонтировать внутрирегиональные и внутригородские дороги. Мы встретим эти годы масштабами ямочного ремонта. В 90-ые жили, помните, примерно также», — рассуждала Наталья Зубаревич.

Политологи считают, что в такой ситуации кратно возрастает ответственность регионалов перед населением.

«Качество управления и уровень ответственности элит характеризуется проблемами разной степени интенсивности в Калмыкии, Ингушетии,и Северной Осетии, Чукотском АО, Республике Алтай. Естественно, это прямо отражается на состоянии бюджета — доходная часть сокращается. Впрочем, бюджетная ситуация во всех этих регионах, которые относятся к беднейшим, традиционно неблагоприятна», — отметил политолог Дмитрий Орлов.

Политолог Константин Колачев обращает внимание на то, что в регионах из первой «десятки» наибеднейших социально-экономическая ситуация складывается по-разному. К примеру, зарплаты на Чукотке могут стать предметом зависти для москвичей, но полуостров славится своими высокими ценами. А Еврейская автономная область находится в таком социально-экономическом тупике, что ее может быть и пора присоединить к Хабаровскому краю.

«И очевидно совершенно, что у регионов разные проблемы. У одних проблема высокого уровня цен при высоких зарплатах, а у других беда в том, что работы нет для людей. Просто никакой. И отсюда низкий уровень доходов», — рассуждает Калачев.

Но в любом случае, отмечает Калачев, ответственность губернаторов в кризисный период усиливается. «Есть объективные и субъективные факторы. Будь Гольдштейн {губернатор ЕАО, — прим. ред.} хоть семь пядей во лбу, но у области есть предел возможностей. А у других регионов есть и возможности, и ресурсы. И субъективные факторы будут играть особую роль. От привлечения в регион инвестиций, развития экономики, создания рабочих мест и повышения социального самочувствия населения до получения преференций от Москвы и лоббистских возможностей — может губернатор при объективно сложной ситуации привлечь деньги из Москвы или нет. И это, по большому счету, первая проблема: региональные власти зачастую неэффективны. В общем, проблема не только в тех условиях, которые главы регионов получили изначально, но и в их эффективности, лоббистских возможностях и работе всей губернаторской команды», — резюмировал Константин Колачев.

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”