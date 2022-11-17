Илон Маск — миллиардер, алхимик, рыцарь-тамплиер

Что-то расплодилось нынче на Западе нострадамусов! Причем выбирают они для самопиара людей знаменитых: вот и Илон Маск не избежал сей участи.

Так называемый реинкарнированный Нострадамус по имени Атос Саломе на голубом глазу утверждает, что всем известный миллиардер — «рыцарь-тамплиер, использующий роботов для получения эликсира жизни». Дескать, применяет Илон Маск алхимию и робототехнику, чтобы манипулировать основными преобразованиями в мире. А цель у него одна — поиск бессмертия.

36-летний Атос Саломе, заглядывавший в будущее с подросткового возраста. Вступив на стезю оракула в 12 лет, он настолько усовершенствовал свои способности, что, якобы, предсказал разрушительную глобальную пандемию Covid-19, смерть королевы и вторжение России на Украину.

Однако даже Атос не предвидел, кем на самом деле является знаменитый богач. Эта тайна, по его словам, была раскрыта скандальным костюмом Маска на Хэллоуин. Об этом бразилец не преминул заявить во всеуслышанье:

«Илон Маск — рыцарь-тамплиер, который использует алхимию и робототехнику для управления крупными преобразованиями в мире людей».

Атос уверен, что взгляд бизнесмена выходит за рамки поклона сатанизму, а намек на сущность Бафомета был посланием миру о будущем человечества:

«В фантазии Маска по-прежнему скрыто много символов, однако это идет дальше, чем показ возможности реализации теорий заговора и реальной возможности того, что мы понимаем как антихриста, господства над миром».

Посредством разработки Neuralink Маск стремится изменить саму сущность человека, поскольку его технология создана, чтобы можно было подключать искусственный интеллект.

Алхимия — это мистическая практика, которая процветала в Средние века и объединяла науку, искусство и магию — в чем, по мнению современного Нострадамуса, участвовал Маск:

«Одной из его главных целей было получение эликсира жизни, обеспечение бессмертия и излечение болезней тела. Илон Маск — современный алхимик, использующий технологии и робототехнику для создания киборгов».

Еще одно его видение, которое, по словам Атоса, сбылось, касается покупки самым богатым человеком в мире платформы социальных сетей Twitter, хотя это заняло больше времени, чем ожидалось. Он объяснил в январе этого года, что, согласно еврейской каббале, из состава десятков 22, 44 и 66 появится новый мировой лидер — Илон Маск.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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