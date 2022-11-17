Ошибки при выборе нарядов, которые только добавляют килограммы женщинам размера плюс-сайз: как их не допускать

Женщины в теле часто сами лишают себя шанса выглядеть стильно и привлекательно. Они выбирают одежду на размер или два больше, бесформенную и мешковатую. Желая скрыть свои, как им кажется, недостатки, они еще больше портят свой образ. Выбранные наряды совершенно им не идут, более того, они придают им еще больший визуальный вес. Вот какие ошибки совершают полные дамы при выборе одежды чаще всего.

Черная одежда

Многие женщины считают, что ношение черного цвета внезапно сделает их стройнее. К сожалению, это не всегда так. Выбор неподходящего фасона и бесформенной одежды может сделать вас больше, чем вы есть на самом деле. Полностью черный образ производит удручающее впечатление. Поэтому внимательно продумайте цветовое сочетание одежды.

Можете смело выбирать яркие цвета. Например, если плечи и грудь у вас широкие, нужно визуально сбалансировать наряд. Достаточно выбрать брюки светлых тонов с принтом, который бросается в глаза с первого взгляда, и ваша фигура станет симметричной. Такие аксессуары, как шарфы или шапки, можно свободно выбирать в ярких тонах.

Погоня за модными тенденциями

Нередко полные женщины игнорируют свой тип телосложения, увлекаясь модными тенденциями. Это неправда, что дизайнеры работают только на стройных и создают свои коллекции исключительно для моделей. Наоборот! Сегодня большинство модных домов создают коллекции плюс-сайз, но многие «пышки» продолжают выбирать для себя неподходящие наряды.

В наши дни вполне можно выглядеть по моде, даже имея лишний вес. Это вообще не недостаток, а при правильном подходе к одежде это становится достоинством женщины, ее «изюминкой», делающей образ привлекательным, манящим. Например, пончо и накидки хорошо сочетать с леггинсами и высокими сапогами. Вы можете носить юбки-миди, платье и кардиган в одном стиле, что красиво подчеркнет ваши изгибы и будет очень удобно в носке.

Детали, которые прибавляют лишние килограммы

Несколько мелочей в образе прекрасной женщины могут добавить лишних килограммов. Избегайте свитеров с очень большими вырезами. Они визуально делят тело всего на две части, и вы будете казаться крупнее, чем есть на самом деле. Также следите за принтами. Горизонтальные полосы делают вас шире.

Если вам нравятся цветочные узоры, избегайте огромных, ярких цветов, которые как бы «расширяют» общий образ. Лишние украшения – бусины, пайетки, аппликации, кружева и стразы – тоже вредят вам. Обратите внимание на элементы, которые делают вас выше. Например, эффектные детали под грудью или платья без выраженной талии.

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Одежда маленьких размеров

Облегающий бюстгальтер — основа отличного наряда. Но если вы видите, что вокруг груди или под мышками возникают выпуклости, значит бюст вам попросту мал. Одежда не должна врезаться в тело, и это относится также к колготкам, нижнему белью.

Слишком узкие предметы одежды неизбужно привлекут внимание к лишнему весу, поскольку выделят каждую складку. Определенный тип фигуры (например, “груша”) не предполагает ношение узких джинсов с укороченной футболкой — это сделает образ тяжелее. Одежда должна быть изготовлена из материала, облегающего тело слегка, но не слишком плотно.

Одежда больших размеров

Женщины с пышными формами склонны скрывать тело под слоями одежды, макси-платьями или бесформенными свитерами. Несмотря на то, что эта одежда удобна, она не привлекает, не подчеркивает достоинства. Такая одежда выглядит довольно бесформенной и неэлегантной. Выбирайте наряды, которые подчеркнут ваши сильные стороны.

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Женщинам с избыточным весом следует выбирать платья из плотных тканей, таких как хлопок, вискоза или деним. Они отлично помогают держать форму. Избегайте легких материалов, таких как ситец, атлас, шелк. Мягкий трикотаж лишен структуры и иногда кажется неопрятным.

Пышные юбки прекрасно сидят на фигуристых женщинах, но некоторым они объем немного прибавляют. При выборе брюк избегайте кроя ¾, так как он зрительно увеличивает бедра. V-образный вырез отвлекает от лишних килограммов, подчеркивая декольте.

Подходящая верхняя одежда

Пальто и куртки, идеально сидящие по фигуре, – хороший выбор для полных женщин. Если у вас избыточный вес, выбирайте одежду, которая действительно вам идет. Женщинам с большой грудью стоит остановить свой выбор на пальто с V-образным вырезом.

При фигуре «песочные часы» вам лучше всего подойдет пальто с поясом, который выгодно выделит вашу фигуру. Миниатюрным женщинам маленького роста следует избегать длинных пальто — они сделают вас еще меньше. Высоким женщинам больших размеров стоит выбрать пальто ниже колена или макси. В таких нарядах вы будете выглядеть модно, современно и очень привлекательно.