Сальма Хайек, Эндрю Гарфилд, Сидни Суини и другие гости премии GQ “Человек года”

Пришло время подводить итоги уходящего года. По этому случаю издание GQ составило рейтинг лучших из лучших, куда вошли Зои Кравиц, Stormzy и другие знаменитости, и под эгидой бренда BOSS провело церемонию вручения премии “Человек года 2022”. Мероприятие прошло в роскошном отеле Mandarin Oriental в лондонском Гайд-парке и собрало десятки звездных гостей.

На ковровой дорожке отметились актриса Сальма Хайек, супермодели Стелла Максвелл, Кэндис Свейнпол и Джордан Данн, звезда “Эйфории” Сидни Суини, британский спортсмен Том Дейли со спутником, актеры Бен Уишоу и Эндрю Гарфилд, звезда “Белого лотоса” Александра Даддарио, главный редактор американского Vogue Анна Винтур, а также актрисы Дейзи Эдгар-Джонс, Фиби Дайневор, Сьюки Вотерхаус и другие селебрити.

Естественно, не обошлось без умопомрачительных вечерних нарядов, которые стоит обсудить. О дресс-коде мероприятия ничего не известно, но, судя по всему, гости отдали предпочтение минимализму. Монохромные классические цвета и минимальное количество декора — пожалуй, так можно охарактеризовать стилистику всей премии. 56-летняя Сальма Хайек вышла на ковровую дорожку в соблазнительном алом платье Vivienne Westwood с глубоким декольте и подчеркнутой талией. 32-летняя Стелла Максвелл выбрала кожаное лакированное платье-пиджак BOSS без рукавов, а 25-летняя Сидни Суини — необычное черное платье с металлическим бюстье и высоким воротом. 36-летняя Александра Даддарио, в свою очередь, сияла в блестящем серебряном платье мини. Фиби Дайневор появилась на мероприятии в изящном платье Victoria Beckham с открытым животом, а Дейзи Эдгар-Джонс выбрала наряд в пайетках от Gucci.

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