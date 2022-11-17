 

“Пришлось”: попавшая в ловушку Собчак изменила лицо после возвращения в Россию

17.11.2022, 12:00, Разное
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Телеведущая Ксения Собчак за последний месяц напоминала Фигаро и пережила немало. Она успела сбежать из России, побывать в Литве, затем снова вернуться на родину. На протяжении долгого времени жена режиссера Константина Богомолова редко выходила на связь, чем вызвала беспокойство.

На днях Собчак дала о себе знать и шокировала поклонников внешним видом. Ведущая вышла на связь в своем аккаунте совершенно неузнаваемой. Возможно, сказался стресс. Ведь все помнят, что с ней творилось в феврале, когда она перестала расчесываться и мыть голову. На свежих кадрах Собчак предстала ужасно исхудавшей, с остриженными волосами и болезненным видом.

Напомним, в конце октября Ксения Собчак вляпала в скандал с вымогательством. Ее подозревают в крупном вымогательстве и сговоре с с Кириллом Сухановым и бывшим главредом “Татлера” Арианом Романовским. Сотрудников Собчак задержали при получении транша в размере 800 тысяч рублей от руководителя “Ростеха” Сергея Чемезова, сообщает сайт ОСН.

Сотрудники 41-летней Ксении Собчак находятся в СИЗО в рамках уголовного дела. После ареста сотрудников в загородном доме Ксении Собчак прошли обыски. Именно тогда она решила бежать из России, сверкая пятками. Собчак пересекла литовско-белорусскую границу по израильскому паспорту, о существовании которого ранее не знал никто.


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