Скандалы: Чёрные и белые кассы российских шахмат

Государственные деньги функционеры ФИДЕ и ФШР направляют сомнительным подрядчикам

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович исключил проведение в России матча за мировую шахматную корону. Параллельно российского лидера шахмат Сергея Карякина ФИДЕ дисквалифицирует и не допускает до Турнира претендентов (чей победитель выходит на матч на первенство мира) за его поддержку специальной военной операции (СВО). Да и весь 2022 год федерация продолжает следовать золотой середине, исключая россиян из шахмат по политическим мотивам.

Такую же позицию занимает её российское отделение – Федерация шахмат России (ФШР). Исполнительный директор организации Марк Глуховский, поставленный на этот пост Дворковичем, вместе с другими функционерами ФШР сразу после начала спецоперации отметился антироссийскими заявлениями. Между тем основной источник прибыли шахматных топ-функционеров – российский бюджет и перегонка денег из ФИДЕ и ФШР в фирмы-прокладки. Об этом – в расследовании «Октагона», который изучил отчёты о банковских трансакциях ряда юридических лиц, связанных с руководством отечественных шахматных структур. Часть этих трансакций могли иметь признаки отмывания денег, выделенных на проведение в 2021 году Кубка мира по шахматам в Сочи и других значимых мероприятий.

Шахматная федерация какой страны?

В Германии израильского теннисиста не пустили на корт из-за разногласий по поводу палестинских территорий. «Этому плутократу не место на одном поле с арийскими и турецкими спортсменами», – прокомментировали инцидент берлинские чиновники. В ответ Израильская теннисная ассоциация поддержала позицию немцев, публично осудив как своего соотечественника, так и сионистскую агрессию в целом.

Трудно представить?

А вот Федерация шахмат России после 24 февраля 2022 года выпустила открытое письмо с осуждением спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Среди подписантов – 43 человека, включая исполнительного директора ФШР Марка Глуховского и почти всю национальную сборную по шахматам во главе с двукратным чемпионом мира Яном Непомнящим, назвавшим день начала спецоперации чёрным четвергом.

Судя по документам, оказавшимся в распоряжении «Октагона», только в 2019–2021 годах Непомнящий стал одним из игроков – рекордсменов по полученным от ФШР выплатам, приняв на личный счёт не менее 37,8 млн рублей. Федерация обеспечивала ему не только щедрые призовые, но и роскошную жизнь в ходе спортивных выступлений. Например, 9 ноября 2021 года ФШР оплатила счёт на 142,5 тыс. рублей за обслуживание в ВИП-зале терминала С аэропорта Шереметьево для пятерых шахматистов, включая Непомнящего. Его же 25-дневное проживание в гостиничном комплексе Корпоративного университета Сбербанка в октябре того же года обошлось организации в 950 тыс. рублей.

Однако, осудив СВО, Ян Непомнящий отчего-то не стремится вернуть «кровавому режиму» все эти миллионы, несмотря на то, что бюджет ФШР во многом формируется из дотаций государственных и окологосударственных структур.

Напротив, немногочисленные «отщепенцы», дерзнувшие публично поддержать российскую спецоперацию, столкнулись с суровыми карами. Обладатель Кубка мира уроженец Крыма Сергей Карякин за свою Z-позицию оказался на полгода дисквалифицирован комиссией по этике ФИДЕ – с 2018 года президентом уважаемой организации является россиянин Аркадий Дворкович.

Прозападный псевдопацифизм – далеко не единственное, что приключилось с руководством ФШР. С 2019 года экс-чемпион мира и один из признанных современных теоретиков дебютов россиянин Владимир Крамник почему-то стал тренировать сборную Индии. Результаты впечатляют: летом 2022 года Индия заняла третье место на Всемирной шахматной олимпиаде (по сравнению с четвёртым и девятым в 2016 и 2018 годах соответственно). Это один из примеров, в связи с которым критики ФШР пеняют на управленческие ошибки организации, в частности на неумение выстроить диалог с крупнейшими отечественными шахматными интеллектуалами. Какие результаты за аналогичный период показала Россия? На уже упомянутую олимпиаду в Индии в июле – августе 2022 года мы просто не поехали. Одни «отступники» предали других: той же самой российской сборной, которая в марте на задних лапках прыгала с антивоенными письмами, ФИДЕ во главе с российскими же функционерами запретила участие в турнире.

Подобный «успех» в деле организации «бойкота России» мог стать одной из причин, по которой Дворкович сумел триумфально переизбраться на пост президента ФИДЕ 7 августа 2022 года, сразу после завершения олимпиады. Шах и мат.

На фоне таких антироссийских жестов главы ФИДЕ особенно забавно смотрится платёжное поручение Федерации шахмат России, где упоминается фамилия Дворковича. Например, оплата авиабилетов на его имя по маршруту Москва – Сочи – Москва, согласно счёту № 168 от 29 мая 2019 года, обошлась в 71,5 тыс. рублей.

Сколько из 100 млн рублей было «оптимизировано»?

С 12 июля по 6 августа 2021 года в Сочи прошли Кубки мира по шахматам среди мужчин и женщин под эгидой ФИДЕ – с грандиозным размахом, огромным призовым фондом и почти 300 участниками из десятков стран.

Специально под это мероприятие годом ранее была учреждена автономная некоммерческая организация «Дирекция международных шахматных соревнований» (ДМШС). Её генеральным директором с момента создания и до мая 2022 года был Марк Глуховский, одновременно с этим занимавший должность исполнительного директора материнской организации в лице ФШР. То есть, проводя сочинские кубки, Глуховский перекладывал деньги из одной собственной руки в другую.

О размере сумм можно говорить лишь приблизительно: публичной отчётности в приемлемом виде («провели в Васюках такой-то шахматный турнир, затратили столько-то, заработали столько-то») у ФШР при Марке Глуховском нет. Однако, согласно общедоступным базам юридических лиц, оборот ДМШС за 2021 год приближался к 100 млн рублей, в заметной части и составлявшим бюджет на организацию сочинских Кубков мира.

Эти 100 млн рублей на балансе организации были сформированы из пожертвований или субсидий различных государственных и окологосударственных структур. Несмотря на солидные бюджеты, а также интеллектуальный ресурс в виде таких экспертов, как бывший вице-премьер в Правительстве Дмитрия Медведева, отвечавший за экономику, Аркадий Дворкович, Дирекция международных шахматных соревнований не способна навести порядок даже в своей бухгалтерской отчётности. Например, в октябре 2021 года Федеральная налоговая служба взыскала с ДМШС штраф за несвоевременное представление декларации по налогу на прибыль за 2020 год. Поскольку этот документ надлежит подавать не позднее 30 марта, длительность просрочки выглядит весьма экзотично. В апреле 2022 года налоговая взыскала с ДМШС серию штрафов за несвоевременное представление расчёта по страховым взносам начиная с I квартала 2020 года – просрочка со сдачей обязательных документов составила приблизительно 20 месяцев.

Всё это можно было бы посчитать мелочью, но, как скажет вам любой аудитор, нелады с бухотчётностью являются маркером более серьёзных нарушений, в том числе финансово-экономических.

Золотоносные концепции

Одна из важных статей расходов ДМШС под руководством Марка Глуховского – небывало дорогостоящая разработка всевозможных концепций и планов. Разумеется, поскольку де-юре организация не является государственной, все эти подряды раздавались без конкурса. Тем коммерческим лицам, которых выбирал директор Глуховский.

14 июля 2021 года ДМШС выплатила 2,828 млн рублей за разработку операционного плана Кубка мира ФИДЕ по шахматам – 2021 и Кубка мира ФИДЕ по шахматам среди женщин – 2021. Получателем платежа за разработку плана выступил подрядчик в лице ООО «Спорт Менеджмент и Маркетинг», зарегистрированного в частной квартире на улице Пудовкина в Москве. Это реально действующее юрлицо, также выигравшее несколько спортивных госзакупок у столичных властей. За 2021 год чистая прибыль этой компании составила более 50 процентов от её доходов – 38,9 млн рублей (от 70,3 млн рублей). Можно сделать вывод, что средняя прибавочная стоимость, наценка, которую может добавлять «Спорт Менеджмент и Маркетинг» к своим услугам, составляет около 50 процентов.

То есть, даже если предположить, что ДМШС действительно заказала у этого подрядчика разработку плана почти за 3 млн рублей, а не выводила деньги под видом оказания услуг, цена сделки в любом случае выглядит завышенной.

Что касается сути, то она в организациях шахматных соревнований обычно проста. Есть регламент работы дирекции турнира, как правило, один и тот же в зависимости от формата турнира («круговой турнир», «швейцарская система» или «нокаут»), есть свод правил ФИДЕ, есть арбитражный кодекс. Всё это разработано и утверждено. Таким образом, никакие концепции не нужны для организации мероприятий по одному из самых консервативных видов спорта. В чём особенность концепций ДМШС, узнать было бы просто – показать их публично, в том числе коллегам из других стран, которые практикуют у себя организацию шахматных соревнований и отчитываются перед их спонсорами за каждую потраченную копейку. Судя по размаху «концептуальной» деятельности Марка Глуховского, отчитываться ему не перед кем.

Любопытно было бы взглянуть на результаты разработки плана по безопасности и регламента оказания медпомощи для тех же сочинских кубков: за эти услуги ДМШС заплатила 948 тыс. рублей некоему индивидуальному предпринимателю М. К. Лаптеву. Речь идёт о Лаптеве Максиме Константиновиче из Набережных Челнов c контактной информацией в виде адреса электронной почты на Gmail. Каких-либо следов его деятельности в сфере безопасности или медпомощи (отраслей, предполагающих, помимо прочего, лицензирование) в сети найти не удалось.

Счёт на оплату указанных услуг, выставленный ДМШС индивидуальным предпринимателем Лаптевым, имеет первый номер. Можно предположить, что к июлю 2021-го это была единственная услуга с начала года, которую предприниматель М. К. Лаптев кому-либо оказал через выставление счёта, потому что обычно нумерация таких документов сквозная.

Разработчик сайтов без собственного сайта и классические фирмы-прокладки…

Ещё одной сомнительной статьёй расходов ДМШС при организации сочинских кубков в 2021 году стала оплата услуг по их видеосъёмке и прямой трансляции.

Два платежа с таким назначением на 8,25 и 8,49 млн рублей ушли на созданное годом ранее ООО «Чесс-Контент Продакшн», расположенное в Москве по адресу массовой регистрации, с номером мобильного телефона в качестве официального контакта. Генеральным директором этого юрлица некоторое время числился Дмитрий Букин. Человек с таким же именем был и среди сотрудников ДМШС, где регулярно получал зарплату. Например, за декабрь того же 2021 года – около 75 тыс. рублей.

Иными словами, Глуховский перечислял внушительную сумму фирме, связанной с его подчинёнными.

Очевидно, что подобная схема таит коррупционные риски, а обоснованность регулярного привлечения подрядчика, не имеющего отношения к телевидению или стриминговой индустрии, вызывает дополнительные вопросы.

Тут уместно вспомнить, что в нормальной экономической модели подобная спортивная федерация не тратит деньги на организацию телетрансляций сомнительным подрядчиком, а, наоборот, успешно зарабатывает на этом. Например, в 2022 году за покупку эксклюзивных прав на телепоказ автогонок «Формула-1» в США сражались такие гиганты, как Amazon и Netflix, и итоговая сумма сделки могла превысить 75 млн долларов.

Более того, сама прямая трансляция сочинских матчей, которая обошлась ДМШС почти в 17 млн рублей, была предусмотрена функционалом специально созданного под мероприятие сайта – его дирекция заказала за 2,79 млн рублей у фирмы «РСС Медиа» (сайт самого создателя сайтов нам обнаружить не удалось).

А движок столь дорогостоящего портала, как видно при просмотре его исходного кода, выполнен на базе известного в кругах разработчиков конструктора Tilda – набора стандартных визуальных блоков и шрифтов (характерный стиль сервиса хорошо узнаётся при внимательном изучении сайта). Любой эксперт скажет вам, что реальный рыночный бюджет на разработку простого одностраничного сайта на Tilda можно уложить в скромную сумму.

Помимо жирных подрядов на видеосъёмку и прямую трансляцию, в апреле 2022 года компания «Чесс-Контент Продакшн» получила от ДМШС ещё 1,98 млн рублей за услуги по созданию видеороликов о 44-й Всемирной шахматной олимпиаде.

Излишне говорить, что создание видеоконтента – привлекательная статья расходов для списания денег. Даже эксперту-аудитору трудно определить, снят ли некий мини-фильм за 20 тыс., 200 тыс. или за 2 млн рублей. Все эти коллизии в коммерческом секторе разрешают, как правило, службы безопасности, а в государственном – Федеральная антимонопольная служба и прокуратура. В данном случае мы имеем дело с некой формой существования за рамками формального контроля.

Впрочем, главная проблема в другом. 25 февраля 2022 года – за два месяца до того, как дирекция оплатила ролики о Всемирной шахматной олимпиаде, – ФИДЕ объявила о переносе мероприятия из России (в дальнейшем новой площадкой стал индийский Ченнаи, куда отечественная делегация не была допущена по всем известным политическим причинам).

То есть выпуск на российские деньги дорогостоящих промороликов об этом ивенте выглядит нецелевой растратой.

Счёт на услуги по созданию видеороликов, оплаченный дирекцией 27 апреля 2022 года, имеет номер 1. Можно предположить, что структуры Глуховского являются едва ли не единственными клиентами, заказывающими что-либо у компании «Чесс-Контент Продакшн».

…с последующей ликвидацией

На того же подрядчика регулярно скидывает деньги и материнская организация в лице самой Федерации шахмат России. 27 ноября 2020 года, через две недели после регистрации в качестве юрлица, компания «Чесс-Контент Продакшн» получила от ФШР подряд на 1,3 млн рублей на всё ту же видеосъёмку и прямую трансляцию шахматных мероприятий. В следующем месяце – ещё 1,5 млн на те же цели, а затем в 2021-м – ещё в общей сложности свыше 5 млн рублей.

Примечательно, что доходы, полученные от ФШР за 2020 год, никак не отражены в доступных в сети налоговых декларациях «Чесс-Контент Продакшн» – за соответствующий период подана нулевая отчётность. Но, учитывая постоянные проблемы с бухгалтерией у шахматных бюрократов, о чём мы писали выше, это можно расценить как разгильдяйство, а не злой умысел.

За следующий 2021 год публичная отчётность у «Чесс-Контент Продакшн» всё же есть: показана выручка в размере 28,6 млн рублей – цифра близка к сумме всех упомянутых нами подрядов от шахматных структур Глуховского.

То есть, как мы и предполагали, почти ничем другим, кроме их обслуживания, эта фирма не занимается, функционируя вне рыночных принципов.

Чистая прибыль за тот же год (доходы минус расходы) у «Чесс-Контент Продакшн» тоже довольно высокая – 12 млн рублей. Проще говоря, с заметными тратами все эти съёмки и трансляции не сопряжены. Если допустить, что свои подряды аффилированная с Глуховским структура получила от двух других подконтрольных ему структур по завышенной цене, то теоретически получается идеальная схема перегонки денег: эти 12 млн рублей чистой прибыли на счету «Чесс-Контент Продакшн» превращаются уже в белый доход, которым как реальные, так и теневые бенефициары могут легально распоряжаться любым способом.

Налицо признаки фирмы-прокладки, созданной для откачки многомиллионного «дождя» пожертвований от государства и спонсоров. Притом что среди последних весьма статусные организации. Например, 6 июля 2021 года, очевидно, под сочинские кубки ДМШС получила более 37 млн рублей от «ФосАгро» – месяцем ранее этот крупный производитель удобрений официально продлил соглашение о стратегическом партнёрстве с российскими шахматными структурами.

Здесь логика повествования переносит нас в прошлое, поскольку ясно, что схема проворачивается давно. 1 декабря 2020 года, через полмесяца после регистрации «Чесс-Контент Продакшн», было ликвидировано другое ООО с похожим названием – «Чесскаст», также находившееся по адресу массовой регистрации. Гендиректором компании «Чесскаст» некоторое время был тот же человек – уже знакомый нам Дмитрий Букин.

В «шахматной империи» Глуховского «Чесскаст» занимался тем же самым, что и сменивший его «Чесс-Контент Продакшн», – монопольным оказанием услуг, чью реальную стоимость и обоснованность крайне сложно оценить даже в случае объективной проверки. А именно: только за 2019 и 2020 годы по договорам подряда «Чесскаст» получил от ФШР 10 траншей на общую сумму 21,7 млн рублей – за всё те же видеосъёмки и интернет-трансляции шахматных мероприятий.

Публичная финотчётность компании «Чесскаст» содержит многочисленные аномалии. Юрлицо было создано в 2014-м – в том же году, когда директором ФШР стал Марк Глуховский. Уже в 2015-м прибыль организации составила почти 90 процентов от выручки – 16,7 млн от 18,9 млн рублей. Как и в случае с компанией «Чесс-Контент Продакшн», это могло быть вызвано тем, что реальных крупных расходов при организации видеосъёмок и трансляций это юрлицо также не несло, используясь лишь для перекачки денег из российских шахматных структур под видом оказания услуг – по схеме, обрисованной выше.

Задать вопрос уже некому, поскольку, повторим, фирма внезапно была ликвидирована. При этом происходили пертурбации, достойные Бендера и Корейко: по данным публичной отчётности, балансовые активы компании «Чесскаст» на начало 2020 года составляли 8,2 млн рублей, а на момент ликвидации в декабре того же года – уже менее 100 тыс. рублей. Куда делись деньги, теряемся в догадках.

Распорядительным лицом – ликвидатором ООО «Чесскаст» выступала некая Елена Клюсилова – ещё один человек, находившийся в экономической зависимости от Глуховского (в ДМШС числилась сотрудница с такими же Ф. И. О.), получившая за январь 2022 года зарплату свыше 150 тыс. рублей).

Если предположить, что имело место заметание следов после сомнительных финансовых операций с последующим переключением на нового (чистого) подрядчика с теми же людьми в лице только что созданного «Чесс-Контент Продакшн», то всё очень логично.

Публичная финансовая отчётность компании «Чесскаст» доступна не за все годы, но даже имеющиеся данные говорят о том, что за всё время существования этого юрлица (2014–2020 годы) через его счета было перекачано не менее 100 млн рублей.

Катавасии с бюджетными деньгами

Многие другие трансакции ДМШС похожи на сиквел шахматных похождений Бендера и Воробьянинова из романа Ильфа и Петрова.

10 июня 2022 года дирекция получила от «Мосспорта» несколько траншей на общую сумму 14,3 млн рублей на организацию 44-й Всемирной шахматной олимпиады. Как уже упоминалось, мероприятие планировалось с 2015 года и предполагалось его проведение в Москве, но ФИДЕ на другой день после начала спецоперации объявила о переносе турнира из России на другую площадку (позже ей стал индийский Ченнаи). Возникает вопрос: а при чём тут «Мосспорт»?

Он был создан в 2020 году при департаменте спорта Москвы для популяризации и развития массового спорта в столице. Его правовой статус – автономная некоммерческая организация, то есть «Мосспорт» может раздавать деньги напрямую, без официальных процедур госзакупок и регистрации получателей средств в общедоступных базах данных. Однако он, исходя из распределения полномочий между федеральными и городскими структурами, имеет право финансировать лишь мероприятия, проходящие в Москве, или поездки московских делегаций в другие города и страны.

Поэтому не очень понятно, почему вообще эта организация выделила деньги на олимпиаду в Ченнаи, куда российскую сборную и тем более спортивных москвичей не пустили.

Один из платежей на сумму 1,5 млн рублей предназначался на разработку концепции протокольного обслуживания ВИП-гостей Всемирной шахматной олимпиады. Через 11 дней после получения транша ДМШС оплатила аналогичную услугу – разработку концепции протокольного обслуживания ВИП-гостей Всемирной шахматной олимпиады, но сумма уже составила 1,35 млн рублей, которые были перекинуты на счёт ООО «Ивентвил».

Аналогичным образом «Мосспорт» выплатил ДМШС ещё 1,2 млн рублей за разработку концепции IT-сервисов к Всемирной шахматной олимпиаде, и дирекция немедленно заплатила за ту же самую услугу всё тому же «Ивентвилу», но, разумеется, меньшую сумму – 1,08 млн рублей. Такая же судьба постигла и транш на разработку концепции проектного планирования Всемирной шахматной олимпиады. ДМШС получила от «Мосспорта» на эти цели 900 тыс. рублей, а перекинула на счёт «Ивентвила» на аналогичные цели лишь 810 тыс. рублей.

Кстати, субподрядчик, на которого перекидывались деньги – ООО «Ивентвил», – также находится в хороших отношениях с московскими спортивными чиновниками и регулярно выигрывает у них госзакупки, в том числе на анекдотичном тендере по «проведению анализа обеспеченности Юго-Западного административного округа города Москвы объектами спортивной инфраструктуры всех форм собственности» за 9,5 млн рублей.

Следовательно, происходит какой-то нездоровый круговорот денег между родственными структурами, чьи представители, как можно предположить, хорошо знакомы друг с другом.

Но вернёмся к нашим королям и пешкам. Как видно, почти во всех случаях ДМШС оставляла себе «комиссию» в размере около 10 процентов от транша просто за то, что она, дирекция, существует. Поистине гроссмейстерский уровень экономической эффективности.

Сама по себе цепочка – юрлицо A переводит юрлицу Б круглую сумму за некие малопонятные услуги, после чего юрлицо Б привлекает для тех же самых услуг субподрядчика В, но уже за меньшие деньги – очень напоминает классическую схему с фирмой-прокладкой, которая столь нехитрым образом «оптимизирует» окологосударственные деньги.

Помимо уже упомянутой концепции проектного планирования, «Мосспорт» выделил ДМШС 1,9 млн рублей на разработку маркетинговой концепции к Всемирной шахматной олимпиаде и ещё столько же – на разработку концепции стратегического планирования к всё тому же мероприятию (что стало с этими деньгами потом, выяснить не удалось).

Для запутавшихся в бесчисленных комбинациях мастеров околошахматных концепций, щедро оплаченных околобюджетными рублями, последний удар – транш в размере ещё 1,8 млн рублей уходит от «Мосспорта» в ДМШС за не менее загадочные услуги по разработке концепции системы аккредитации к Всемирной шахматной олимпиаде.

По оценкам «Октагона», цена одних только услуг по разработке сайта 44-й Всемирной шахматной олимпиады (ещё один из серии траншей, пролившихся на ДМШС) может быть завышена в 5–10 раз.

При просмотре исходного кода этого ресурса видно, что он создан на бесплатном движке WordPress; первый же запрос в поисковике о стоимости веб-проекта с похожим функционалом показывает рыночную цену 90 тыс. рублей. Однако ДМШС получила за работы в 10 раз больше – 900 тыс. рублей, не считая уже упомянутого транша на разработку концепции IT-сервисов стоимостью 1,2 млн рублей.

Не менее запутаны и финансовые отношения ДМШС с материнской ФИДЕ. С июня 2021-го по июнь 2022 года ДМШС получила от организации Дворковича 15 займов (в среднем 7,42 млн рублей каждый) на общую сумму 118,75 млн рублей. Все – в рамках одного и того же договора займа от 1 июня 2021 года. Возврат займа (да и то неполный) осуществлялся своеобразно. 30 декабря, в предпоследний рабочий день 2021 года, Министерство спорта РФ выдало ДМШС субсидию в размере 73,1 млн рублей под благородным обоснованием – на возмещение недополученных доходов или фактически понесённых затрат. 11 января 2022 года, то есть в один из ближайших рабочих дней, ДМШС перевела почти всю эту сумму, а именно 65 млн рублей, в качестве частичного погашения займа на счёт ФИДЕ. Прямо-таки гениальная комбинация: берёшь заём, тратишь, потом возвращаешь из госсубсидий.

Даже если абстрагироваться от общего сомнительного характера всех этих финансовых дел, получение займа может служить удобной ширмой для самых разных оптимизаций, вплоть до фиктивного уменьшения налогооблагаемой базы. Формально заём не является доходом, поскольку его нужно вернуть, но это можно сделать хоть через год, хоть через два, особенно когда заёмщик и заимодавец являются давними партнёрами.

Ещё один денежный перевод от ДМШС ФИДЕ на сумму 7 млн рублей в рамках частичного возвращения всё того же займа состоялся 21 июня 2022 года – за полтора месяца до перевыборов Дворковича и в самый разгар погромной кампании по «отмене» российских шахматистов на международных соревнованиях.

Зарплата за русофобию

Мог ли в ходе этих финансовых операций между ФИДЕ, ФШР и ДМШС иметь место коррупционный сговор? Кадры Марка Глуховского и сотрудники Аркадия Дворковича нередко имеют одни и те же фамилии.

С июля 2021-го по апрель 2022 года в числе сотрудников ДМШС был Антон Журавлёв, также работавший помощником президента ФИДЕ Аркадия Дворковича (в этом качестве он упоминается на многочисленных профильных сайтах). За указанный период Журавлёв получил зарплату от ДМШС в размере почти 1,5 млн рублей. Затем в мае он стал директором ДМШС, сменив на посту Глуховского. Здесь зарплата Журавлёва составила уже примерно 350 тыс. рублей в месяц. С мая по август 2022-го он на правах руководителя организации щедро выписал себе на карточку 1,218 млн рублей – в те самые дни, когда российская сборная подвергалась беспримерным унижениям и была позорно изгнана с международных мероприятий той же самой ФИДЕ, где Журавлёв работал операционным директором.

Любопытно, что один из инициаторов антивоенного письма российской сборной и герой нашего расследования Марк Глуховский, будучи директором ДМШС, получал заметно более низкую зарплату – в общей сложности 976 тыс. рублей за период с июля 2021-го по апрель 2022-го.

Впрочем, было бы неправильно воспринимать спортивных функционеров ФШР как суровых аскетов с белой зарплатой. 25 октября 2019 года федерация заплатила 289,5 тыс. рублей за обзорные экскурсии по Франции на минивэне и размещение шести человек в отеле города Каркасона. Кроме того, ФШР потратила 180,8 тыс. рублей на авиабилеты для тех же шести человек из Москвы и Петербурга до Марселя с обратным вылетом из Тулузы – судя по совпадению дат и количества людей, речь об одном и том же мероприятии. Нам не удалось обнаружить каких-либо значимых шахматных матчей в указанном регионе в этот период – вероятно, имел место самый обычный, можно сказать, пошлый отдых на юге Франции.

Через несколько месяцев, на рубеже 2019 и 2020 годов, ФШР имела ещё две странные траты: на счёт индивидуального предпринимателя А. Е. Мартынова были перечислены транши в размере 1,6 и 1,2 млн рублей за юридические консультационные услуги по вопросам применения нормативных документов ФИДЕ в рамках проходивших тогда шахматных соревнований. Человек с таким именем – Александр Мартынов – указан в качестве директора по юридическим вопросам (legal director) на сайте ФИДЕ. К правоведческой квалификации Мартынова претензий нет: в картотеке арбитражных судов можно найти десятки успешных дел с его участием.

Претензии есть к директору ФШР Глуховскому.

Если он за восемь лет работы руководителем организации – члена ФИДЕ не способен разобраться с применением нормативных документов ФИДЕ (или позвонить своему старому знакомому Дворковичу для бесплатной консультации, или хотя бы нанять юрисконсульта не за 2,8 млн рублей, а за 50 тыс. рублей в месяц), то возникает вопрос о его профпригодности на этом посту.

26 апреля 2022 года 12-летняя девочка, приехавшая в Сочи для участия в первенстве России по шахматам, погибла из-за нападения стаи собак. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на материалы следствия, причина тому – нарушения техники безопасности, допущенные организацией-подрядчиком, с которой Федерация шахмат России заключила договор на проведение мероприятия.

И это при миллионных траншах, освоенных шахматными бюрократами на разработку бесчисленных концепций, включая план по безопасности.

Эдвард Чесноков