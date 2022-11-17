 

Глава китайского МИД вызвал премьера Канады на дуэль, назвав его бесчестным подлецом

17.11.2022, 11:33, Разное
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Министр иностранных дел КНР Ван И во время торжественного ужина по случаю завершения саммита G20 вызвал на поединок премьера Канады Джастина Трюдо.

Канадец сначала сделал вид, что не понимает слов министра, а впоследствии срочно уехал в аэропорт и вылетел в Оттаву.

– Ван подошёл к Трюдо и сказал тому, что он подлец, у которого нет ни чести, ни совести. После этих слов он потребовал сатисфакции. Вместо того, чтобы принять вызов, этот так называемый премьер трусливо убежал, – рассказал журналистам один из свидетелей конфликта.

Как отметили в пресс-службе канадского премьера, ему пришлось срочно вернуться в Оттаву по состоянию здоровья – накануне у Трюдо заболел зуб, и местные врачи порекомендовали больному срочно обратиться к своему стоматологу.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин обвинил Трюдо в передаче журналистам деталей их конфиденциальной беседы.

– Всё, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно, и это не то, как велся наш разговор. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться, – заявил китайский лидер.

Трюдо тогда публично извинился, однако, как показывает инцидент с вызовом на дуэль, не все китайские руководители посчитали инцидент исчерпанным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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