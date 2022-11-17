 

«Мы возвращаемся, чтобы остаться» — NASA запустило беспилотную миссию к Луне

17.11.2022, 11:00, Разное
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Американское космическое агентство отправило к Луне беспилотный космический корабль «Орион» на самой мощной в мире ракете-носителе SLS, передаёт ABC News. Этот полёт станет репетицией перед пилотируемой миссией, задача которой — вернуть американцев на Луну.

ДЖИО БЕНИТЕС, корреспондент ABC News на мысе Канаверал, Флорида: Привет, Рианнон, и доброе утро! Здесь, в Космическом центре Кеннеди, это такое волнительное утро, потому что теперь Америка снова вошла в историю. Капсула «Орион» направляется к Луне. Её выводит сверхтяжёлая ракета-носитель SLS самая мощная ракета мира. Затем «Орион» облетит Луну и вернётся на Землю. Его путешествие займёт примерно 26 дней. Главная задача опробовать космический корабль, на котором позже на Луну полетят люди.

Я хочу показать вам одного из таких людей бывшего астронавта NASA Кэди Коулман, которая сотрудничает с ABC News. Кэди, мы уже были на Луне почему это так важно?

КЭДИ КОУЛМАН, эксперт ABC News, бывший астронавт NASA: В космосе есть что-то такое притягивающее. Я имею в виду, мы видели это не только полёт на Луну, мы видели, как эта ракета отправилась на Луну собирать данные, а потом мы возвращаемся на Луну, чтобы остаться. У нас появится первая женщина, первый небелый человек, который пройдётся по Луне. Для нас это только начало пути на Марс, потому что Луна у нас по соседству.

ДЖИО БЕНИТЕС: Точно, и мы здесь, чтобы исследовать Вселенную. Мы будем заниматься этим на протяжении многих лет, а сегодняшний полёт только начало. Так волнительно здесь, в Космическом центре Кеннеди.

КЭДИ КОУЛМАН: И потрясающе наблюдать запуск ракеты.

ДЖИО БЕНИТЕС: О да, так потрясающе, и прочувствовать запуск! Андрю, снова к вам.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2022 года.


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