Михаил Барышников получил медаль Королевской академии танца из рук королевы-консорта Камиллы

Балетмейстер Михаил Барышников получил медаль Королевской академии танца за “огромный вклад в балетное искусство и мир танца”. Об этом сообщается на сайте академии.

Церемония награждения прошла в среду в Букингемском дворце. Награду ему вручила королева-консорт Камилла Паркер-Боулз. Супруга короля Карла III во время церемонии сказала, что для нее честь вручить эту награду Барышникову, и отметила, что “никто не заслуживает ее больше, чем он”.

Для меня большая честь принять из рук Ее Величества королевы-консорта премию имени коронации Елизаветы II от Королевской академии танца, – сказал 74-летний балетмейстер. – Это настоящая честь для меня – попасть в такой впечатляющий список лауреатов. Я горжусь тем, что работал со многими из них и называю их друзьями.

По словам президента академии Дарси Басселл, Барышников вдохновил множество молодых и амбициозных исполнителей по всему миру, никогда не боялся стремиться к художественному самовыражению, а также проявил свои таланты в актерском мастерстве, кино, телевидении, документалистике и так далее. Басселл подчеркнула, что для нее большой честью было вручать эту награду.

Медаль, которая носит имя королевы Елизаветы II, – это высшая награда британской академии, учрежденная по случаю коронации матери Карла III в 1953 году. Среди предыдущих обладателей этой награды – Рудольф Нуриев и кубинский танцор Карлос Акоста, художественный руководитель Бирмингемского Королевского балета.

Сама академия была создана в 1920 году. В ней готовят и аттестуют танцоров, а также преподавателей балета. Сейчас в ней состоит свыше 14 тысяч членов из 79 стран.

Михаил Барышников, который является одним из величайших артистов балета, много лет живет за границей. Он уехал из СССР в Канаду в 1974 году на гастроли, но не стал возвращаться на родину и остался жить в США.