Фото дня: Эмили Ратажковски и Пита Дэвидсона впервые заметили вместе после слухов о романе

О предполагаемом романе супермодели Эмили Ратажковски и комедианта Пита Дэвидсона заговорили всего несколько дней назад, а уже накануне их заметили вместе на улицах Нью-Йорка. Похоже, знаменитости вдвоем отметили 29-й день рождения Дэвидсона. Репортеры Page Six проследили, как Дэвидсон заехал за Эмили в ее квартиру в Вест-Виллидж на своем внедорожнике. Супермодель спустилась к нему, но была вынуждена вернуться домой после того, как их окружили папарацци. Вскоре Эмили вызвала такси и с подарком в руках отправилась в бруклинские апартаменты Дэвидсона. Фотографы запечатлели пару уже у подъезда — они нежно обнимались и оживленно беседовали.

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Напомним, что в минувшую субботу Ратажковски и Дэвидсона уже видели вместе на свидании в Бруклине. Впрочем, в сети этому значения не придали – в конце октября Эмили уже выходила в свет с другим кавалером. Еще раньше Ратажковски приписывали роман с голливудским сердцеедом Брэдом Питтом, но эта информация не подтвердилась. Впрочем, Эмили не скрывает, что ищет новую любовь. В конце октября она дала большое интервью изданию Harper’s Bazaar, в котором призналась, что с удовольствием ходит на свидания с новыми мужчинами. Похоже, ее поиски увенчались успехом.

В июле Эмили рассталась с супругом-кинопродюсером Себастьяном Беар-Макклардом, а уже в начале сентябряподала документы на развод в Верховный суд Манхэттена. У Эмили Ратажковски и ее бывшего мужа есть общий ребенок — годовалый сын Сильвестр.

Пит Дэвидсон же в этом году стал известен благодаря роману с Ким Кардашьян, с которой разошелся в августе после 9-ти месяцев отношений. Причиной разрыва, по словам информаторов, стали нестыковки в рабочих графиках звезд, однако некоторые источники утверждали, что Ким нужен более “взрослый и самодостаточный” мужчина.

Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян