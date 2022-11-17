Мнение: Кто мешает России?
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В ночь с 16 на 17 ноября сайты novayagazeta.ru и «Свободного пространства» внесены в реестр заблокированных интернет-ресурсов — без предупреждения и какого-либо обоснования.
Обкладывают редакцию «Новой газеты»? Выдавливают из информационного пространства? Из России?
отсюда
Если все журналисты «Новой газеты» покинут Россию, тут же начнется процветание России? Страна заживет благополучно, весело и счастливо?
Выходит, что благополучию России мешают журналисты «Новой», оставщиеся в России? И только мы? Больше некому?
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Источник: Ирек Муртазин
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