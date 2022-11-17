«Бьют по конкурентам» — Германия теряет миллиарды из-за американских санкций

Санкции против России, Ирана и Китая дорого обходятся немецкой экономике, пишет журналист Габор Штейнгарт в своей статье для Focus Online. В 2022 году только товарооборот ФРГ с Россией просел более чем на €10 млрд. Между тем, США давят на Берлин, призывая сменить курс в отношении Китая, с которым у Германии выстроены очень плотные торговые связи.



AP

Экономические санкции стали излюбленным инструментом, для того чтобы затруднить другим странам ведение боевых действий, предотвратить создание ядерного оружия или сбить экономический рост конкурентов, пишет писатель и журналист Габор Штейнгарт в своей статье для Focus Online.

Как отмечает автор, с марта 2014 года страны Запада ввели против РФ 12 747 различных штрафных мер. Лидерами по числу введённых антироссийских санкций стали США, Канада, Швейцария и Великобритания. Кроме того, под прицелом западных санкций оказались такие страны, как Иран и Китай. В частности, США ввели визовые ограничения и санкции против ряда китайских чиновников, обвинив Пекин в притеснении уйгуров и других меньшинств.

Политика санкций имеет больше влияния на немецкую внешнюю торговлю, отмечает Штейнгарт. В 2021 году объём торговли между ФРГ и Россией составлял €59,7 млрд, а с января по сентябрь 2022 года он составил лишь €41,7 млрд. Товарооборот Германии с Ираном в 2022 году составил всего €1,5 миллиардов (для сравнения, в 2010 году он превышал €4,7 млрд).

Однако наибольшие потери Германия рискует понести от возможных нарушений в торговле с Китаем, пишет автор. Даже если взаимный товарооборот между двумя странами снизится всего на 10%, в абсолютном выражении это будет означать потерю десятков миллиардов евро. Между тем правительство ФРГ испытывает давление со стороны Вашингтона, призывающего Берлин сменить свой курс в отношении Китая.

Как отмечает Штейнгарт, американцы уже привыкли распространять свои санкционные решения на своих союзников: это называется «экстратерриториальный режим санкций». В рамках такого режима американским компаниям запрещается вести дела с немецкими компаниями, не присоединившимися к американским санкциям.