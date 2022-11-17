 

Япония оказалась полуостровом

17.11.2022, 9:33, Разное
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Учёные университета Киото вернулись из полугодовой экспедиции по геофизическому исследованию всех территорий Японии.

Проведя ряд измерений, они выяснили, что государство соединено с Южными Курильскими островами через подводный полуостров, а вся курильская гряда соединена таким же образом с материковой частью России.

Эксперты назвали своё открытие судьбоносным, ведь оно развенчивает миф о том, что Япония расположена на островах.

– Япония – это не государство, состоящее из островов, а полуостров, примыкающий к материковой России. Думаю, этот факт требует переоценки многих научных подходов. Возможно, потребуется новая демаркация границы, но мы оставим эти вопросы политикам, а себе – знания, – рассказал профессор университета Киото Юсиро Исудзу.

В МИД Японии иначе трактовали полученную от учёных информацию.

– Как мы узнали, Россия примыкает к Японии и те территории, которые мы ошибочно считали российскими, должны стать японскими. Мы не хотим боевых действий, поэтому готовы к конструктивным, но немедленным переговорам, – сообщил позицию ведомства министр Ёсимаса Хаяси.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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