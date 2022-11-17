 

Pirelli представил календарь на 2023 год: Эшли Грэм, Белла Хадид и другие в объективе Эммы Саммертон

17.11.2022, 9:26, Разное
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Pirelli представил результат съемки для своего ежегодного календаря. Новый выпуск посвящен теме “Любовные письма музе”. В роли муз выступили 12 самых моделей: Адвоа Абоа – Королева (the Queen), Адут Акеч – Ловец снов (the Dream Catcher), Хэ Конг – Мудрец (the Sage), Кара Делевинь – Артистка (the Performer), Эшли Грэм – Активистка (the Activist), Белла Хадид – Фея (the Sprite), Карли Клосс – Ученый в области технологий (the Tech Savant), Прешес Ли – Сказочник (the Storyteller), Лила Мосс – Провидица (the Seer), Саша Пивоварова – Художница (the Painter); Эмили Ратажковски – Писательница (the Writer), Гвиневер Ван Синус – Фотограф (the Photographer), Лорен Вассер – Спортсменка (the Athlete), Кая Уилкинс – Музыкант (the Musician). 

По словам австралийского фотографа Эммы Саммертон, которая занималась календарем, она пыталась создать некую “таинственную вещь, которую вы никогда не могли бы заполучить в свои руки”. И правда, фотографии показывают неоновую, ирреальную и иррациональную картину.

Впервые за 8 лет в календаре представлены только модели, а не актрисы, музыканты, спортсмены, активисты и знаменитости. Хотя у многих из них есть свой бизнес или другое “хобби”, помимо моды. Бэкстейдж смотрите тут.

Белла ХадидЛорен ВассерГвиневра Ван СенусЛила МоссПрешес ЛиСаша ПивовароваЭшли ГрэмЭмили РатажковскиКара ДелевиньКарли Клосс


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