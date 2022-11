Pirelli представил календарь на 2023 год: Эшли Грэм, Белла Хадид и другие в объективе Эммы Саммертон

Pirelli представил результат съемки для своего ежегодного календаря. Новый выпуск посвящен теме “Любовные письма музе”. В роли муз выступили 12 самых моделей: Адвоа Абоа – Королева (the Queen), Адут Акеч – Ловец снов (the Dream Catcher), Хэ Конг – Мудрец (the Sage), Кара Делевинь – Артистка (the Performer), Эшли Грэм – Активистка (the Activist), Белла Хадид – Фея (the Sprite), Карли Клосс – Ученый в области технологий (the Tech Savant), Прешес Ли – Сказочник (the Storyteller), Лила Мосс – Провидица (the Seer), Саша Пивоварова – Художница (the Painter); Эмили Ратажковски – Писательница (the Writer), Гвиневер Ван Синус – Фотограф (the Photographer), Лорен Вассер – Спортсменка (the Athlete), Кая Уилкинс – Музыкант (the Musician).

По словам австралийского фотографа Эммы Саммертон, которая занималась календарем, она пыталась создать некую “таинственную вещь, которую вы никогда не могли бы заполучить в свои руки”. И правда, фотографии показывают неоновую, ирреальную и иррациональную картину.

Впервые за 8 лет в календаре представлены только модели, а не актрисы, музыканты, спортсмены, активисты и знаменитости. Хотя у многих из них есть свой бизнес или другое “хобби”, помимо моды. Бэкстейдж смотрите тут.

Белла Хадид Лорен Вассер Гвиневра Ван Сенус Лила Мосс Прешес Ли Саша Пивоварова Эшли Грэм Эмили Ратажковски Кара Делевинь Карли Клосс