 

“Это кощунство”: Растерзанное дикой толпой тело Урганта нашли в неожиданном месте

17.11.2022, 9:15, Разное
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Россияне, можно сказать, потеряли известного телеведущего: по телевизору его не увидишь, на светских тусовках тоже, да и социальные сети он ведет не очень активно. Затворнический об раз жизни Ивана Урганта начался после того, как на фоне слухов об отъезде из России, его буквально растерзала дикая толпа недовольных – словесно, конечно.

То же самое об отношении народа к шоумену говорит и его отец Андрей Львович. “Было очень много гадостей про него сказано”, – отметил актер, добавив, что адекватных людей все же больше: мол, они всем этим злым толкам не верят, а звезду поддерживают.

Преданные поклонники, конечно, ждут возвращения “Вечернего Урганта”. Но этого, судя по всему, пока не произойдет. Как пояснил отец ведущего, программу никто не закрывал – просто сейчас не до шуток и сам артист это понимает. “Это кощунство: плясать, орать, кричать петь песни”, – сказал папа Ивана Урганта.

Шоумен, к слову, пропал не только из эфира, но и из светской жизни. Раньше его можно было частенько увидеть на мероприятиях, а сейчас след его простыл, что многим поклонникам кажется странным. Но только не отцу, благодаря которому фанаты наконец-то нашли своего кумира – в весьма неожиданном месте.

Как оказалось, и душой, и телом всегда находится со своей семьей и предпочитает быть рядом с ней, а не с “идиотами-артистами”.

“Его любимое времяпрепровождение – это семья, он отличный семьянин, и я горжусь этим”, – цитирует отца Ивана Урганта РИА ФАН.


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