 

Не прошло и года: измученная безысходностью жена Прилучного сообщила о проблемах

17.11.2022, 9:15, Разное
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После развода с актрисой Агатой Муцениеце Павел Прилучный не сидел долго в одиночестве. Сначала он переключился на звезду сериала “Папины дочки” Мирославу Карпович, а потом сошелся с еще одной коллегой по цеху, 26-летней Зепюр Брутян. На ней то он и остановился.

Сначала фанаты не верили, что Прилучный с такой скоростью меняет женщин всерьез, они думали, что Зепюр Брутян всего лишь очередная коллега по съемке сериала. Пара поженилась этой весной, а в конце лета отпраздновала свадьбу. Теперь ходят слухи, что жена Прилучного беременна. Из-за этого к ее персоне приковано еще больше внимания, чем раньше, ведь не прошло и года.

На днях Зепюр Брутян напугала фанатов тревожным сообщением. Она рассказала, что угодила в безысходное положение, застряв на автомобиле в московском тоннеле. Жена Прилучного проторчала в пробке в замкнутом пространстве несколько часов. Как выяснилось, причиной затора стал пожар. Спасатели тушили пеной загоревшийся автомобиль.

“Держимся, не паникуем!” – написала жена Прилучного в своем аккаунте.

Инцидент случился в Северо-Западном тоннеле в Москве. Движение машин остановилось из-за пожара, сообщает Пятый канал. После тушения пламени пеной был залит весь тоннель.


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