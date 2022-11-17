Мнение: Зачем Китаю ковидный идиотизм

В задавленном Китае вроде бы начались, наконец, какие-то подвижки – первые бунты против бессмысленных ковидных ограничений. В городе Гуанчжоу, который власти взялись загнать в очередной локдаун, народ взбунтовался.

РБК. В городе Гуанчжоу в Китае объявлен локдаун из-за пандемии коронавируса. Недовольные условиями ограничений вышли на улицы и снесли ограждения, которые поставили власти для препятствования распространению заболеваемости

Гаунчжоу – городок нешуточный, он больше Москвы – 18,6 млн. жителей. Хотелось бы, конечно, верить, что примеру Гуанчжоу последуют и другие замордованные локдаунами и санитарной диктатурой города и веси Китая – и мы увидим первый в истории пример настоящей антиковидной, а точнее – антисанитарной революции… но шансов мало, китайцев родная компартия крепко держит за хобот, не рыпнешься. Там сейчас даже не просто тоталитарная диктатура, но еще и новейшая цифровая диктатура, с ежесекундной слежкой за каждым.

При этом вообще вся ковидная истерия в Китае, во-первых, не спадает вот уже почти три года, и во-вторых, по беспрецедентной жестокости похожа на сатанинский бред. Самое «смешное» в китайском безумии – что по любым хоть мировым, хоть российским меркам в Китае никакого ковида вообще нет. Да и не было никогда.

Вот, смотрим свой любимый в последние пару лет, хотя уже и подзабытый сайт-интегратор ковидной статистики, https://yandex.ru/covid19/stat (он, кстати, все еще вовсю работает, мониторит ситуацию в мире по ковиду в ежедневном режиме – что, конечно, навевает тревожные мысли). Смотрим там Китай: 40-50 тысяч «заражений» в день, смертей «от ковида» – 60-80 человек в день (как и в России). Но в Китае эти цифры – на полтора миллиарда населения! Другими словами, чтобы увидеть в Китае ковид, надо реально вооружиться микроскопом.

И тем не менее – новоявленный диктатор Китая затягивает гайки санитарной диктатуры еще туже:

«Очередная вспышка COVID-19 побудила чиновников и компании в Китае усилить ограничительные меры… Надежды на то, что Китай начнет сворачивать жесткий подход к борьбе с коронавирусом, были развеяны в выходные комментариями чиновников здравоохранения. Сотрудники Национальной комиссии здравоохранения (NHC) на брифинге в субботу заявили, что КНР будет “неуклонно” придерживаться строжайших мер по борьбе с COVID-19, учитывая все более серьезные вспышки» (заметка в РГ от 7 ноября).

Они, не моргнув глазом, называют «вспышкой» количество заражений… как в России сейчас, если пересчитать на численность населения, при смертности в 10 раз меньшей! Мало было им, что они зимнюю Олимпиаду всему миру испоганили своим безумством…

Но китайские власти не остановятся и будут продолжать ставить раком всё своё полуторамиллиардное население. И причина, как нетрудно догадаться, вообще не в ковиде. Локдауны и жесточайшие ограничения любой «лишней» активности – всего лишь способ помешать людям… тратить свои деньги. У китайцев чрезвычайно «полезная» для китайского государства привычка – постоянно копить деньги. Норма сбережений у рядовых китайцев – в районе 30% (в Европе – 10 и менее). То есть треть всех своих денег китайцы хранят в банках на своих счетах… а ушлые коммунисты этими деньгами беззастенчиво пользуются, затыкая ими постоянно возникающие дыры в экономике страны.

И из-за этого у правящей компартии постоянный страх: вдруг китайцы переведут дух, расслабятся – и захотят потратить больше. Придут в банки… а денег-то нету. Чтобы этого не допустить, и нужны локдауны. Держать народ в постоянном напряжении, не давать свободно ходить по магазинам, зажать потребление по максимуму – и вот такими драконовскими мерами… всего лишь поддерживать хоть какой-то платежный баланс в экономике. Да здравствует санитарная диктатура, ее очень вовремя придумали, и товарищ Си хрен когда-нибудь от нее откажется.

Если только бунт в Гуанчжоу не перекинется на другие крупнейшие города страны. А это вряд ли – не зря на всех китайцев надели цифровой намордник и давно вырвались в мире далеко вперед в цифровой слежке за людьми.