В Аргентине охранник хосписа впустил в здание призрак умершей пациентки, приняв ее за обычного человека

Уникальные кадры, снятые в Аргентине, и сопутствующая им история, возможно, являются одним из самых лучших за последние годы доказательств существования призраков.

Странное видео, снятое камерой наблюдения в аргентинской больнице-хосписе для умирающих, показывает, что двери открываются и ночной охранник встречает кого-то невидимого. Но сам охранник уверял, что отчетливо видел эту женщину, когда она вошла.

Самое жуткое это то, что когда позже он назвал имя женщины, которую тогда впустил, то это оказалась пациентка хосписа, которая скончалась за несколько часов до того. Получается, что охранник видел либо какого-то астрального двойника пациентки, либо ее призрак.

Как сообщает местный телеканал TN, это произошло в городе Буэнос-Айрес на днях. В 3 часа ночи автоматические двери входа в здание открылись и охранник увидел входящую женщину высокого роста. Он спросил как ее зовут и записал данные в регистрационную папку.

Женщина выглядела больной и хрупкой, поэтому он предложил ей сесть на инвалидную коляску, но она отказалась. Что касается цели ее прихода, то она сообщила, что ей нужно забрать личные вещи пациентки из комнаты 915, которая умерла накануне.

Комната эта находилась на 9 этаже здания, так что не было ничего удивительного, что женщина долго не возвращалась. Однако когда охранник посчитал, что ее нет слишком уж долго, он связался с сотрудниками, работавшими на 9 этаже и спросил их про визитершу. Но они сказали ему, что никого на этаже ночью не видели и что указанную комнату никто “не обслуживал”.

Тогда они проверили камеры наблюдения и выявили, что охранник общался с кем-то невидимым. А когда они проверили имя, записанное охранником, они выяснили, что эти имя и фамилия принадлежат пациентке, которая умерла здесь чуть ранее в тот же день.

Это история, которую представляют нам журналисты. Официально же власти не подтвердили ее и никто не знает, кто выложил видео с камеры наблюдения в интернет. Есть даже теория, что все это на самом деле мистификация, созданная самим охранником.