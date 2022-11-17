Охотник снял на видео йети, гуляющего по осеннему лесу

YouTube-канал, посвященный бигфутам, выложил довольно неплохое видео, снятое неназванным охотником в осеннем березовом лесу.

Охотник этот, к сожалению, не указал, где и когда он снял это видео, хотя предоставил некоторые подробности о том, как ему посчастливилось сделать это.

По словам мужчины, во время посещения лесистой местности в рамках подготовки к предстоящему охотничьему сезону он заметил “что-то движущееся” вдалеке, а потом существо внезапно “нырнуло в кусты”.

Когда он приблизился к существу, он начал снимать его на свой смартфон. Существо в тот момент как раз вышло из высокой травы и начало углубляться дальше в лес.

Как видно на представленном видео, точка обзора охотника позволила ему довольно хорошо рассмотреть предполагаемого Снежного человека, и в процессе можно услышать характерные звуки, как будто большие ветки ломаются под большим весом существа.

Хотя охотник рассказал, что был напуган увиденным, он пытался было преследовать это существо в лесу, но просто не сумел его догнать, йети перемещался удивительно быстро для двуногого существа и быстро исчез в лесу.

Также охотник указал, что он не впервые видит йети и уже наблюдал похожее существо когда был моложе. Но тогда он не был уверен в том, что увидел, а новая встреча “так близко” показала ему, что он наблюдал определенно не медведя и не человека в костюме.

Конечно, в свете отсутствия информации о времени и месте наблюдений, заявления охотника можно встретить довольно скептично и его видеозапись вполне может быть тщательно продуманной мистификацией с участием человека, переодетого в Снежного человека.

К сожалению, даже с учетом, что видео приличного качества (для подобных записей), оно показывает только шагающую темную волосатую фигуру без различимого лица или рук, что оставляет гипотезу о пресловутом костюме в силе.

Тем не менее, видео также может быть подлинным и его не следует отметать. Может быть это одно из лучших видео в силу того, насколько близко очевидцу удалось подобраться к подобному существу.