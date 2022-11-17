 

Охотник снял на видео йети, гуляющего по осеннему лесу

17.11.2022, 8:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

YouTube-канал, посвященный бигфутам, выложил довольно неплохое видео, снятое неназванным охотником в осеннем березовом лесу.

Охотник этот, к сожалению, не указал, где и когда он снял это видео, хотя предоставил некоторые подробности о том, как ему посчастливилось сделать это.

По словам мужчины, во время посещения лесистой местности в рамках подготовки к предстоящему охотничьему сезону он заметил “что-то движущееся” вдалеке, а потом существо внезапно “нырнуло в кусты”.

Когда он приблизился к существу, он начал снимать его на свой смартфон. Существо в тот момент как раз вышло из высокой травы и начало углубляться дальше в лес.

Как видно на представленном видео, точка обзора охотника позволила ему довольно хорошо рассмотреть предполагаемого Снежного человека, и в процессе можно услышать характерные звуки, как будто большие ветки ломаются под большим весом существа.

Хотя охотник рассказал, что был напуган увиденным, он пытался было преследовать это существо в лесу, но просто не сумел его догнать, йети перемещался удивительно быстро для двуногого существа и быстро исчез в лесу.

Также охотник указал, что он не впервые видит йети и уже наблюдал похожее существо когда был моложе. Но тогда он не был уверен в том, что увидел, а новая встреча “так близко” показала ему, что он наблюдал определенно не медведя и не человека в костюме.

Конечно, в свете отсутствия информации о времени и месте наблюдений, заявления охотника можно встретить довольно скептично и его видеозапись вполне может быть тщательно продуманной мистификацией с участием человека, переодетого в Снежного человека.

К сожалению, даже с учетом, что видео приличного качества (для подобных записей), оно показывает только шагающую темную волосатую фигуру без различимого лица или рук, что оставляет гипотезу о пресловутом костюме в силе.

Тем не менее, видео также может быть подлинным и его не следует отметать. Может быть это одно из лучших видео в силу того, насколько близко очевидцу удалось подобраться к подобному существу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05.22 / Лимонный торт на любой случай: рецепт Наташи Королевой

18.02.21 / Байден попросил организовать поставку продуктов «Каждый день» в Техас

29.09.22 / «Американка», резинка на талии и разноцветный принт: удобные и стильные осенние модели вязанных макси-юбок

05.02.22 / Брайан Остин Грин и его возлюбленная Шарна Берджесс ждут ребенка

03.03.21 / Звезда сериала “Отель “Элеон” Диана Пожарская подтвердила роман с Иваном Янковским

09.05.22 / День поминовения усопших воинов: что нельзя делать 9 мая

29.06.22 / Таинственная гибель 22 подростков в ночном клубе ЮАР

23.11.21 / Чеснок в три раза замедляет активность головного мозга

17.01.22 / Тайны Пентагона

12.10.22 / Скандалы: США обвинили британского бизнесмена в помощи Дерипаске с обходом санкций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика