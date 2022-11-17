Мнение: О «ракетной сделке» Россия — НАТО. Проиграла… Украина?



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Сутки спустя после залёта в Польшу «российской» ракеты, оказавшейся по итогу украинской, всё стало ясно. Лидеры #НАТО в ходе непродолжительных консультаций решили не нагнетать. В итоге всё ограничилось риторикой об «ответственности» России за инцидент, в первую очередь, моральной и политической. Ну и слава Богу.

Но на двух президентов-сателлитов, украинского Владимира Зеленского и польского Анджея Дуду вчера было просто жалко смотреть. Второму пришлось переобуваться на лету, а первого смачно макнули фейсом в его же собственные фантазии. Впрочем, это ещё не вся горечь, которую довелось испить Украине за сутки.

Злые языки приписывают американскому президенту Джо Байдену острую фразу, якобы сказанную сразу после получения отчётов Пентагона о ракетном инциденте. Мол, «Третья мировая не начнётся из-за того, что украинская ПВО сбила польский трактор вместо российской ракеты». Скорее всего, глава Белого дома ничего такого не говорил. Но его позиция была сформулирована довольно быстро и вполне чётко: «маловероятно, в смысле траектории, что эта ракета была запущена из России». Такой подход позволил ветерану американской политики не вспоминать о своём весеннем обещании защищать «каждый дюйм» территории НАТО от российских атак.

Впрочем, свой вердикт «сонный Джо» огласил всё же недостаточно быстро. Польский президент Анджей Дуда уже успел к тому времени заявить, что упавшая в Пшеводуве ракета была «вероятно, российского производства». Но после звонка из Белого дома он стал говорить уже об отсутствии достоверной информации о принадлежности ракет. Всё бы ничего, но в промежутке между двумя заявлениями польский МИД успел вызвать российского посла и в ходе четырёхминутной встречи без рукопожатий, как особо подчеркнули чиновники ПР, вручил ему ноту протеста. Упс! Конфуз, однако…

Охлаждение «горячих голов» старшие партнёры по НАТО продолжили всю первую половину среды. Варшава в итоге отказалась не только от апелляции к статье 5 Североатлантического договора о праве на защиту со стороны всего Альянса, но даже и от консультаций внутри блока в рамках статьи 4. И вообще сменила пластинку. Дескать, «классического удара потерявшего управление снаряда не было, а был, вероятно, просто эффект падения остатков ракеты в этом месте, связанный, возможно, со взрывом топлива, которое оставалось». Об этом сказал всё тот же Анджей Дуда, показывая всем пример настоящей политической проституции гибкости. Чтобы полнее объяснить всю прелесть ситуации: изначально Вашингтон заявил, что «полностью доверяет выводам польских экспертов» — тех самых, что сходу признали злополучную ракету «российской».

К сожалению для Киева, там не смогли вовремя уловить тонкие намёки из Варшавы. А потому от яростных обвинений в адрес России украинские власти перешли к агрессивному отрицанию своей причастности. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов потребовал совместного расследования инцидента с падением ракеты в Польше и заявил о готовности передать западным партнёрам некие «доказательства российского следа». Украинский президент Владимир Зеленский пошёл ещё дальше. «Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. Мы должны участвовать в расследовании. Я хочу, чтобы мы были справедливыми и, если это было использование нашего ПВО, то я хочу эти доказательства» — решительно заявил он об инциденте в Пшеводуве. Словно в насмешку над ним американский CNN опубликовал информацию о том, как украинские военные проинформировали Пентагон, что их система ПВО пыталась перехватить ракету неподалёку от места инцидента у польско-украинской границы примерно в то же самое время, когда пострадали прицеп и трактор. И хотя в публикации оговаривается, что ещё неизвестно, об этой ли ракете в точности шла речь, «совпадение» во времени и пространстве свидетельствует само за себя. Упс! Конфуз…

Параллельно шаг за шагом разбивались надежды Киева на более весомую поддержку Альянса. Так, советник главы офиса нынешнего украинского президента Михаил Подоляк призвал Европу закрыть небо над Украиной. «Не нужно искать оправданий и откладывать важные решения», — заявил он. «Создание запретной для полётов зоны на Украине таит в себе риск эскалации конфликта», — оперативно последовал ответ от правительства ФРГ. Чуть позже он стал ещё более чётким. «Германия и партнёры по НАТО, как и прежде, не рассматривают введение бесполётной зоны на Украине», – подчеркнул представитель кабмина. И снова — упс!

Но это всё — «цветочки». А «ягодки»… Они, похоже, куда горше для Украины, чем для России.

Объективно говоря, официальных результатов расследования расследования «ракетного инцидента» ещё нет. Есть лишь «предварительные выводы» экспертов, основанные на визуальном изучении обломков, и данные средств объективного контроля, монополией на которые обладают Брюссель и Вашингтон. То есть, подтвердить «российский след» вроде бы ничто не мешало при желании. А это значит, что решение признать обломки украинскими было принято чисто «по понятиям».

Как так?

Известно, что всю ночь Россия и #США проводили консультации, к которым подключался из Киева директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Тот самый, что недавно встречался со своим российским коллегой, директором СВР Сергеем Нарышкиным, и, по устойчивым слухам, зондировал почву на предмет некоей «большой сделки» по Украине. Впрочем, по официальной версии, главы разведывательных ведомств «случайно» встретились в Анкаре для разговора о погоде, в ходе которого американский чиновник передал российскому сообщение «о последствиях использования ядерного оружия Россией и риска эскалации стратегической стабильности». Заодно и каналы связи собеседники проверили.

Могла ли в рамках начавшейся «движухи» состояться отдельная сделка по инциденту, призванная не сорвать начавшийся процесс? А почему нет… Скоро узнаем. Ведь уже в ближайшее время станет понятно, сдвинет ли #Россия границы обстрелов украинской территории вглубь от границ с НАТО, либо вообще прекратит их. Если так, то хоть какие-то компромиссы у непримиримых противников всё же возникают. Хоть что-то общее: никто в реальности не хочет не только «горячей» Третьей мировой, но даже и малейшего приближения к тому порогу, за которым шансы на её начало опасно возрастут.

Польский инцидент стал первым в сценарии повторения Карибского кризиса. И вновь сторонам удалось отойти от «красных линий». Это позитивно для всего мира, но #Украина может чувствовать себя брошенной. Альянс на практике обозначил пределы помощи ей в конфликте. Оружие — да, моральная поддержка — да, финансовая — скорее да, антироссийские #санкции — уже «фифти-фифти», а дальше, шановні українські партнери, всё сами, всё сами…

Похоже, этот раунд остался за Россией «по очкам».

С другой стороны, украинские власти получили свой утешительный приз. Даже два. «Германии неважно чья ракета упала в Польше, в любом случае виновата Россия, потому что напала на Украину». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Аналогичное заявление прозвучало и с американской стороны, правда, не на столь высоком уровне. «Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что в конечном счёте ответственность за этот трагический инцидент лежит на России, которая обстреляла Украину ракетами, нацеленными на гражданскую инфраструктуру», — подчеркнула пресс-секретарь Совета национальной безопасности #США Адриенна Уотсон.

Ну и какие-то новые «крохи» с барского стола ВСУ всё же получат. По итогам очередного заседания «группы Раммштайн», в которую входят более 50 стран, объявлено о новых поставках:

— Испания передаст две ракетные установки HAWK, принятые на вооружение НАТО в 1960-х гг. (эксплуатация этого комплекса в США была прекращена ещё в 2002 году);

— Польша — дополнительные партии боеприпасов для артиллерии и танков, а также системы ПВО ближнего радиуса действия «Попрад» на шасси ББМ «Зубр-Р» (всего их у Польши 79 штук, размер партии для ВСУ не назван);

— Германия — установки РСЗО;

— Канада — зимнее снаряжение, средства связи и разведки на 500 млн CAD;

— Швеция — пакет помощи на 270 млн долл. — автомобили повышенной проходимости, зимнее снаряжение и средства защиты, а также палатки;

— Греция — неизвестного объёма партию 155-мм боеприпасов (в день на линии соприкосновения выстреливается не менее 50 тыс. снарядов с каждой стороны).

С миру по нитке, что называется. Впрочем, и у стран-членов НАТО в арсеналах уже не густо. А ведь надо и себя защищать от «случайностей», как показал инцидент в Польше. И с точки зрения тех нужд, о которых громко заявляли украинские власти, тех просьб, которые они направляли западным партнёрам, это капля в море.

Получается, #Украина ничего не выиграла от «ракетного инцидента», несмотря на весь произведённый ею шум?

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