 

Шольц пожелал Трампу поражения на президентских выборах в США

17.11.2022, 8:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Когда стало известно о том, что Дональд Трамп намерен выставить свою кандидатуру на пост президента США в 2023 году, Джо Байден не пожелал комментировать эту новость. Канцлер Германии Олаф Шольц, напротив, выразил надежду, что американские избиратели отвергнут «популистские» идеи республиканца и Дональд Трамп потерпит поражение на выборах. При этом Джо Байдена он похвалил как очень подходящего, умного и опытного политика, активно развивающего трансатлантические отношения.


AP

Олаф Шольц надеется, что Дональд Трамп потерпит поражение в гонке за президентское кресло в США через два года, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Тот факт, что Трамп хочет снова баллотироваться, не произвёл на него особого впечатления, заявил канцлер в интервью немецкому телеканалу в кулуарах саммита G20 на Бали.

По словам Шольца, он надеется, что американские избиратели вновь отвергнут популизм на президентских выборах 2024 года. Канцлер Германии похвалил действующего главу государства Джо Байдена. Байден является «очень подходящим» и «очень умным, очень опытным политиком, который занимается вопросами мирового развития». Кроме того, он важный сторонник развития трансатлантических отношений, считает глава немецкого правительства.

В интервью немецким СМИ Шольц, среди прочего, ответил на вопрос, сыграло ли выдвижение кандидатуры Трампа какую-то роль в проведении саммита G20. «Пожалуй, это лучшая новость: совершенно никакой», — заявил канцлер.

Когда Байдена спросили на Бали об объявлении кандидатуры Трампа и журналист уточнил, хочет ли он что-то сказать по этому поводу, Байден ответил только: «Не очень». Байден стоял рядом с главой французского государства Эммануэлем Макроном, когда его спросили о кандидатуре Трампа. Оба при этом ухмыльнулись друг другу, как пишет американская пресса. Макрон в этот момент хранил молчание.

Республиканец Трамп намерен вновь баллотироваться на президентских выборах 2024 года, о чём он объявил вечером перед сотнями ликующих сторонников в своём роскошном поместье Мар-а-Лаго во Флориде, пишет Der Spiegel.

Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер, тем временем, предупредил о возможной торговой войне в случае возвращения Трампа в Белый дом. «Возвращение Трампа на пост президента США нанесло бы экономике ещё больший ущерб, чем недавняя смена курса Китая», — заявил глава DIW информационному агентству Reuters.

Трамп, вероятно, возродит конфликт не только с Китайской Народной Республикой, но и с Европой. «Торговая война с штрафными пошлинами на немецкие автомобили и другие экспортные товары, особенно с Китаем, вполне вероятна», — предостерёг Фратцшер.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08.20 / Взлет космической балалайки

12.11.22 / Сидит на чемоданах: рассказавшая о романе с женатым Долина собирается покинуть Россию

29.04.21 / Скандалы: «Я с тобой, но рот на замке, иначе — порвут»

27.02.22 / Мнение: Сколько продержится Киев?

29.07.22 / Виктор Мендес, чилийский полузащитник, подписал контракт на игру за московский ЦСКА

04.07.21 / От «Челюстей» до «Титаника»: потрясающие закадровые фотографии из известных фильмов, или Как проходили съемки на самом деле

17.04.21 / Трамп проконсультирует Кремль по поводу введения ответных санкций в отношении США

29.06.22 / Freie Welt – остановить блокаду — швейцарский политик потребовала переговоров с Россией

27.01.21 / Скандалы: «На связь выходят только ночью»

19.06.22 / ЕЦБ вынужден пойти против своих принципов ради спасения Еврозоны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика