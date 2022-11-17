Шольц пожелал Трампу поражения на президентских выборах в США

Когда стало известно о том, что Дональд Трамп намерен выставить свою кандидатуру на пост президента США в 2023 году, Джо Байден не пожелал комментировать эту новость. Канцлер Германии Олаф Шольц, напротив, выразил надежду, что американские избиратели отвергнут «популистские» идеи республиканца и Дональд Трамп потерпит поражение на выборах. При этом Джо Байдена он похвалил как очень подходящего, умного и опытного политика, активно развивающего трансатлантические отношения.



AP

Олаф Шольц надеется, что Дональд Трамп потерпит поражение в гонке за президентское кресло в США через два года, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Тот факт, что Трамп хочет снова баллотироваться, не произвёл на него особого впечатления, заявил канцлер в интервью немецкому телеканалу в кулуарах саммита G20 на Бали.

По словам Шольца, он надеется, что американские избиратели вновь отвергнут популизм на президентских выборах 2024 года. Канцлер Германии похвалил действующего главу государства Джо Байдена. Байден является «очень подходящим» и «очень умным, очень опытным политиком, который занимается вопросами мирового развития». Кроме того, он важный сторонник развития трансатлантических отношений, считает глава немецкого правительства.

В интервью немецким СМИ Шольц, среди прочего, ответил на вопрос, сыграло ли выдвижение кандидатуры Трампа какую-то роль в проведении саммита G20. «Пожалуй, это лучшая новость: совершенно никакой», — заявил канцлер.

Когда Байдена спросили на Бали об объявлении кандидатуры Трампа и журналист уточнил, хочет ли он что-то сказать по этому поводу, Байден ответил только: «Не очень». Байден стоял рядом с главой французского государства Эммануэлем Макроном, когда его спросили о кандидатуре Трампа. Оба при этом ухмыльнулись друг другу, как пишет американская пресса. Макрон в этот момент хранил молчание.

Республиканец Трамп намерен вновь баллотироваться на президентских выборах 2024 года, о чём он объявил вечером перед сотнями ликующих сторонников в своём роскошном поместье Мар-а-Лаго во Флориде, пишет Der Spiegel.

Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер, тем временем, предупредил о возможной торговой войне в случае возвращения Трампа в Белый дом. «Возвращение Трампа на пост президента США нанесло бы экономике ещё больший ущерб, чем недавняя смена курса Китая», — заявил глава DIW информационному агентству Reuters.

Трамп, вероятно, возродит конфликт не только с Китайской Народной Республикой, но и с Европой. «Торговая война с штрафными пошлинами на немецкие автомобили и другие экспортные товары, особенно с Китаем, вполне вероятна», — предостерёг Фратцшер.