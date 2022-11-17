 

Треть покупателей согласны на апартаменты

17.11.2022, 7:58, Разное
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Более трети покупателей согласны приобрести апартаменты, если они предлагаются на 20% дешевле квартиры аналогичной площади и в той же локации. Именно столько сейчас составляет средняя разница в цене между этими форматами недвижимости.

Почти 8% респондентов готовы купить апартаменты с инвестиционной целью. Покупку квартиры в качестве инвестиции рассматривают 32% опрошенных порталом “Индикаторы рынка недвижимости”.

Основная причина, по которой покупатели отказываются от апартаментов, – неопределенный статус этого формата недвижимости в правовом поле. Однако более доступная цена, особенно на фоне продолжающегося удорожания квартир, может стать определяющим аргументом.

Разница в бюджете особенно заметна в бизнес-классе, где средняя цена кв. м при покупке квартиры сейчас составляет 423 тыс. рублей, апартамента – 364 тыс. рублей. Однако предложений проектов с апартаментами на столичном рынке становится все меньше. Если два года назад на долю таких новостроек приходилось 24% от всех ЖК, то сейчас – 18%.


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