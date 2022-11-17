 

“Роза Раифовна рожала”: Ставшая мамочкой скрытная Сябитова показала младенца

17.11.2022, 7:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как известно, звезда “Давай поженимся” сумела преуспеть не только в карьере, но и в личной жизни. Когда-то сваха всея Руси стало мамочкой двоих детей – дочери Ксении и сына Дениса. Несмотря на острую необходимость зарабатывать, Роза Сябитова смогла вырастить и поставить на ноги наследников.

Однако мамские заботы не остались в прошлом: артистка снова воспитывает ребенка, правда, не своего. Недавно звезда стала бабушкой и теперь помогает дочери со всеми хлопотами. Так, накануне в своем микроблоге она показала, как укладывает спать любимую внучку, однако личико младенца спрятала – вот такая скрытная сваха!

С высоты своего опыта Роза Сябитова решила порассуждать о том, должна ли мама совмещать работу с уходом за малышом. В пример теледива привела Регину Тодоренко, которая гордится тем, что умудряется сниматься в проектах и нянчить новорожденного сына, при этом совершенно не думает о последствиях. “Стоит ли ради славы и денег рисковать своим здоровьем, которое еще понадобиться, чтобы поднимать детей?” – задалась вопросом сваха.

Однако не все поклонники оказались согласны с точкой зрения артистки. Кто-то напомнил ей, что она сама рожала в то время, когда декрет был всего полтора месяца, а у женщины не было выбора – приходилось идти на работу. При этом другие встали на защиту свахи: мол, все было по-другому, а потому она знает, о чем говорит.

“Роза Раифовна когда рожала, декретный отпуск уже был 1,5 года! Законных 1,5 года!” – отметил фанат Розы Сябитовой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05.22 / Чай Ahmad вышел на первое место по продажам в России

14.06.22 / ABC – «детский шажок» в правильном направлении — сенаторы США договорились ограничить оборот оружия

15.01.22 / Стиль не знает возраста: как правильно одеваться, чтобы выглядеть моложе (уловки от профи)

20.01.22 / Политолог Роджерс: США – стоящий в костях монстр с окровавленными клыками

14.07.22 / Мнение: Кто такие русские и откуда они берутся (с)

17.06.21 / «Нетраханный полк»

13.11.20 / “Перевал Дятлова”: 5 причин посмотреть новый драматический триллер с Петром Фёдоровым

26.03.21 / Министерство иностранных дел Республики Беларусь

10.08.21 / MeToo: 90-летняя американка, в детстве посетившая мавзолей Ленина, рассказала о домогательствах со стороны вождя мирового пролетариата

05.07.22 / Белое мини-платье, «французская» тельняшка и босоножки на низкой платформе: составляем бюджетный капсульный гардероб на лето

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика