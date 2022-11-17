“Роза Раифовна рожала”: Ставшая мамочкой скрытная Сябитова показала младенца

Как известно, звезда “Давай поженимся” сумела преуспеть не только в карьере, но и в личной жизни. Когда-то сваха всея Руси стало мамочкой двоих детей – дочери Ксении и сына Дениса. Несмотря на острую необходимость зарабатывать, Роза Сябитова смогла вырастить и поставить на ноги наследников.

Однако мамские заботы не остались в прошлом: артистка снова воспитывает ребенка, правда, не своего. Недавно звезда стала бабушкой и теперь помогает дочери со всеми хлопотами. Так, накануне в своем микроблоге она показала, как укладывает спать любимую внучку, однако личико младенца спрятала – вот такая скрытная сваха!

С высоты своего опыта Роза Сябитова решила порассуждать о том, должна ли мама совмещать работу с уходом за малышом. В пример теледива привела Регину Тодоренко, которая гордится тем, что умудряется сниматься в проектах и нянчить новорожденного сына, при этом совершенно не думает о последствиях. “Стоит ли ради славы и денег рисковать своим здоровьем, которое еще понадобиться, чтобы поднимать детей?” – задалась вопросом сваха.

Однако не все поклонники оказались согласны с точкой зрения артистки. Кто-то напомнил ей, что она сама рожала в то время, когда декрет был всего полтора месяца, а у женщины не было выбора – приходилось идти на работу. При этом другие встали на защиту свахи: мол, все было по-другому, а потому она знает, о чем говорит.

“Роза Раифовна когда рожала, декретный отпуск уже был 1,5 года! Законных 1,5 года!” – отметил фанат Розы Сябитовой.