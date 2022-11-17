CNN – в британской MI5 отчитались об успехах в борьбе с «российскими шпионами»

Высылка российских дипломатов из Европы нанесла сокрушительный удар по способности Москвы шпионить на континенте, пишет CNN со ссылкой на заявление главы MI5 Кена Маккалума. По словам генерального директора британской спецслужбы, из 600 высланных из европейских стран российских чиновников, 400 были шпионами. Он также выразил надежду, что после этой операции российские разведчики ещё долго не будут работать в других странах.



AP

По российскому шпионажу в Европе был нанесён «самый серьёзный стратегический удар» в новейшей истории после скоординированных высылок дипломатов с континента, пишет CNN со ссылкой на заявление главы британской спецслужбы MI5 Кена Маккалума. По его словам, только в Великобритании за последние несколько лет российские дипломаты получили несколько сот отказов в выдаче визы.

В ежегодной речи, посвящённой угрозам Соединённому Королевству, генеральный директор MI5 заявил, что в этом году из Европы было выслано 600 российских чиновников, 400 из которых, по мнению службы, были шпионами. «Мы продолжаем интенсивно работать над тем, чтобы создать в Великобритании максимально сложные условия для российских подпольных операций», — подчеркнул Маккаллум, предупредив, что Великобритания «должна быть готова к российской агрессии на долгие годы вперёд».

Глава спецслужбы также рассказал, что данные об агентах передаются европейским союзникам, поэтому «русским нелегко переместить «шпиона», высланного из страны А в страну D». Он также выразил надежду на то, что «большое количество подготовленных, опытных, талантливых российских разведчиков» будут с трудом находить себе применение в других частях мира в течение многих лет.

Как передаёт издание, в своей речи Маккалум также коснулся угроз, исходящих от Ирана, Китая и терроризма со стороны исламистов и ультраправых.