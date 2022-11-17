 

France info – Еврокомиссия призвала включить Хорватию, Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону

17.11.2022, 7:00, Разное
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Еврокомиссия в очередной раз призвала страны ЕС одобрить полноправное вступление Румынии, Болгарии и Хорватии в Шенгенскую зону и отменить контроль на внутренних границах блока с этими странами, пишет France info. Однако, как передаёт издание, некоторые европейские страны отказываются поддержать этот шаг, указывая на проблемы с коррупцией в вышеназванных государствах.

Европейская комиссия 16 ноября повторила свой призыв к странам ЕС согласиться на полную интеграцию Болгарии, Хорватии и Румынии в общее европейское пространство  и включение их в Шенгенскую зону, пишет France info.

«Хотя Болгария, Хорватия и Румыния уже частично подпадают под действие правил Шенгенской зоны, контроль на внутренних границах с этими странами-членами не был отменен, и поэтому они не получают выгод», связанных с участием в блоке, отметила комиссия в среду в заявлении, поддержанном парламентом.

В связи с этим Еврокомиссия обратилась к Совету ЕС, который объединяет 27 государств-членов, с просьбой «принять необходимые решения без дальнейших задержек, чтобы разрешить [этим трем странам] стать полноправными членами Шенгенской зоны». Тем временем некоторые страны-члены ЕС требуют от Румынии, Хорватии и Болгарии усиления борьбы с коррупцией, прежде чем дать зелёный свет.

Министры юстиции и внутренних дел ЕС должны провести голосование по этому вопросу на заседании, запланированном на 8 декабря. Для того, чтобы разрешить отмену пограничного контроля с этими тремя странами, необходимо единогласное решение всех членов ЕС.

Если расширение Шенгенской зоны будет одобрено, Болгария, Хорватия и Румыния полностью присоединятся к пространству, которое уже объединяет 26 стран и насчитывает 420 миллионов жителей, среди которых 22 страны ЕС и четыре ассоциированных с ним государства: Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн, пишет издание.

 


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