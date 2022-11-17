 

Так и просится наружу: Расфуфыренная Пегова сверкнула вывалившейся грудью

17.11.2022, 6:35, Разное
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Российская актриса театра и кино Ирина Пегова всегда была яркой женщиной и отличалась от других своих коллег фактурностью и добротой. В последнее время она заметно похудела и стала еще привлекательнее.

На днях Ирина Пегова появилась в московском кинотеатре “Иллюзион” на премьере голливудской ленты “Покерфейс” с Расселом Кроу и Лиамом Хемсфортом в главных ролях.

На красной дорожке звезда фильма “Прогулка” затмила коллег своей красотой. Ирина Пегова предстала в облегающем пестром платье, которое выгодно подчеркнуло все изгибы ее тела. Особенно хорошо смотрелась ее пышная грудь четвертого размера, которая после похудения ничуть не уменьшилась вопреки стереотипам и так и просилась наружу. Грудь так и вываливалась из глубокого декольте и приковывала к себе взгляды. Глаз от нее не могли оторвать ни женщины, ни мужчины.

Ирина Пегова вышла в свет с 16-летней дочерью Татьяной, которая была одета элегантно, со вкусом и скромно. На ней было черное платье с белым воротником.

Напомним, Ирина Пегова родила дочь от актера Дмитрия Орлова. Актриса со скандалом разводилась с упругом, после чего она заметно похудела. Новая фигура так понравилась актрисе, что она решила на постоянной основе ввести спорт в свою жизнь, а заодно пересмотреть питание. Сейчас Пегова активно занимается бально-спортивными танцами и удивляет своими успехами.


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