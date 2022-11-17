В подмосковном Домодедово в машине нашли труп 63-летнего бизнесмена
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Тело бизнесмена с простреленной головой нашли в Домодедово. Автомобиль с трупом обнаружили 15 ноября на улице Ореховой, сообщает телеканал “360”.
Полиция уже возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”), пишут “Вести Подмосковья”. Специалисты уже осмотрели место происшествия.
В данный момент следователи работают с родственниками и друзьями погибшего, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Личность мужчины уже установлена, им оказался предприниматель Александр Русецкий.
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