В подмосковном Домодедово в машине нашли труп 63-летнего бизнесмена

Тело бизнесмена с простреленной головой нашли в Домодедово. Автомобиль с трупом обнаружили 15 ноября на улице Ореховой, сообщает телеканал “360”.

Полиция уже возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”), пишут “Вести Подмосковья”. Специалисты уже осмотрели место происшествия.

В данный момент следователи работают с родственниками и друзьями погибшего, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Личность мужчины уже установлена, им оказался предприниматель Александр Русецкий.