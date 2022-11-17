 

Названы самые дешевые районы Подмосковья

17.11.2022, 5:07, Разное
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Новостройки ближнего Подмосковья, удаленные не более чем на 20 км от МКАД, могут стать альтернативой столичным жилым комплексам. Увеличение времени в пути до столицы компенсируется доступными ценами и возможностью приобрести квартиру значительно большей площади.

В ноябре квартиры в подмосковных жилых комплексах в среднем предлагались за 8,4 млн рублей, стоимость “квадрата” составила 181,3 тыс. рублей. Для сравнения, в Москве квартира сейчас в среднем стоит 18 млн рублей, “квадрат” – 318,2 тыс. рублей.

Самые низкие цены действуют в Лыткарино, где квартиру в новостройке можно приобрести в среднем за 5,6 млн рублей.

В районе Солнечногорский квартира обойдется в среднем в 6,6 млн рублей, в Балашихе – в 6,9 млн рублей.

С бюджетом до 9 млн рублей можно рассчитывать на жилье в новостройках в Котельниках, в районах Люберецкий и Ленинский, а также в Красногорском районе.

Самые высокие средние цены – 9,8 млн рублей – зафиксированы в проектах Одинцовского района.

Всего в новостройках Подмосковья на удалении до 20 км от МКАД в продаже находится 20,4 тыс. лотов общей площадью 944 тыс. кв. м. За месяц предложение выросло на 2%.


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