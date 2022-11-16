 

Ипотека в 1,5 раза дороже аренды квартиры

16.11.2022, 2:30, Разное
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Аренда квартиры в любом крупном городе России обойдется дешевле, чем ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в случае покупки данного жилья. Разница – примерно в 1,5 раза, однако речь идет о сегменте вторичных квартир.

Самая невыгодная ипотека – на 107% дороже, чем аренда – действует во Владивостоке и Севастополе.

Так, во Владивостоке найм “однушки” обойдется в 21,1 тыс. рублей, а ежемесячный платеж по жилищному кредиту – в 43,5 тыс. рублей. В Севастополе данные показатели составляют 22,2 тыс. и 45,9 тыс. рублей соответственно.

В Москве аренда вторичной “однушки” на 85% дешевле ипотеки – 45,7 тыс. рублей против 84,5 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге аренда квартиры в среднем обходится в 29,9 тыс. рублей, а ипотека – на 92% дороже, в 57,3 тыс. рублей.

Минимальный разрыв зафиксирован в Астрахани, где найм “однушки” обходится в 19,5 тыс. рублей. Средний размер выплат по ипотечному кредиту здесь составляет 21,9 тыс. рублей. Менее чем пять тысяч рублей составляет разница в платежах за аренду и за ипотеку в Ярославе и Челябинске.

Раннее в правительстве РФ сообщили о признаках перегрева вторичного рынка и заявили о необходимости повышать доступность ипотечных кредитов в данном сегменте.


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